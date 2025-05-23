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Психология

Почему «Успокойся!» не работает: фразы, которых стоит избегать в воспитании детей

Екатерина Магомедова

3 мин. чтения
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«Успокойся!» и другие фразы, которые не помогают детям: как говорить, чтобы поддерживать

Почему «Успокойся!» не работает: фразы, которых стоит избегать в воспитании детей

Каждый родитель хотя бы раз говорил ребёнку: «Успокойся!», «Ничего страшного», «Прекрати плакать». Эти фразы кажутся безобидными, но на самом деле они могут обесценивать чувства ребёнка и мешать ему учиться справляться с эмоциями.

В этой статье разберёмся, почему такие слова не работают, и что говорить вместо — чтобы помочь, а не навредить.

Почему «успокойся» — не работает?

Когда взрослый говорит «успокойся», он, по сути, требует мгновенной эмоциональной остановки. Но ребёнок в этот момент не контролирует эмоции, он не знает, как себя вести и что с ним происходит.

Эта фраза:

  • Не объясняет, что делать с эмоцией
  • Обесценивает чувства — будто их быть не должно
  • Учит подавлять, а не проживать эмоции
  • Заставляет ребёнка чувствовать вину за слёзы, страх, злость

    • Что слышит ребёнок на самом деле?

    Когда родитель говорит: «Успокойся!» — ребёнок слышит: «Твои чувства не важны», «Ты мешаешь», «Ты неправильный».

    Такие установки могут укорениться и потом мешать человеку выражать эмоции, строить отношения и понимать себя.

    Другие вредные фразы

    • «Перестань реветь» — создаёт ощущение вины за слёзы
    • «Ничего страшного» — хотя для ребёнка это может быть трагедией
    • «Ты ведёшь себя, как маленький» — стыдит и занижает самооценку
    • «Ты же мальчик/девочка» — ограничивает выражение эмоций по половому признаку
    • «Мне сейчас не до тебя» — транслирует отвержение

      • Что говорить вместо?

      Вот несколько фраз, которые помогают ребёнку прожить эмоции и почувствовать поддержку:

      • «Я вижу, что тебе сейчас трудно»
      • «Ты злишься, давай поговорим об этом»
      • «Я рядом, я помогу тебе»
      • «Ты можешь плакать, это нормально»
      • «Что мы можем сделать, чтобы тебе стало легче?»

        • Как научить ребёнка справляться с эмоциями?

        Важно не запрещать чувства, а учить их распознавать, называть и выражать. Это называется эмоциональным интеллектом — и он формируется именно в детстве.

        Вот как помочь:

        • Давать названия чувствам (грусть, разочарование, тревога)
        • Обсуждать, что вызывает эмоции и что можно сделать
        • Показывать на своём примере — «Я сегодня устал, и мне хочется немного тишины»
        • Быть рядом, когда ребёнок «не в ресурсе»

          • Самое важное, что может дать родитель в трудную минуту — это присутствие, принятие и спокойствие. Даже если не знает, что сказать.

          Вывод

          Фразы вроде «Успокойся!» — это не поддержка, а скорее реакция от бессилия. Родители — тоже люди, и не всегда знают, как правильно. Главное — стремиться понимать ребёнка, а не просто контролировать его поведение.

          Слова имеют силу. И каждое «я с тобой» вместо «не плачь» — это кирпичик в фундамент доверия и эмоционального здоровья ребёнка.

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          Екатерина Магомедова

          Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

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