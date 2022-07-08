Как правильно высказывать критику ребёнку?

Получение новых знаний и опыта (пусть даже этот опыт основан на ошибках);

Анализ поведения ребенка и его поступков;

Разбор ошибок и поиск путей их решения;

Выработка стратегии поведения на будущее («В следующий раз сделай так…»);

Учит ребенка быть гибким, правильно реагировать на замечания;

Учит ребенка доводить до конца то дело, которое начал.

Вы спокойны или напряжены, чем-то задеты, переживаете о чем-либо (за себя, за ребенка, за вещи и прочее)?

Применяя критику, вы хотите изменить ребенка или изменить способ его действий?

Проявляете ли вы уважение, когда критикуете своего ребенка?

Замечаете ли вы его достижения?

Критикуя, вы хотите помочь своему ребенку или конкурируете с ним?

Ваша критика связана с желанием научить или с желанием задеть, вылить свой гнев, зависть и др.?

Нельзя припоминать старые проблемы и недомолвки, критикуя какой-либо поступок или событие. Стараться не употреблять по отношению к ребенку фразы типа «вот так всегда», «другого я от тебя не ожидал», «ты меня никогда не слушаешь», «еще бы у тебя что-то получилось». Такие слова дают ребенку понять, что он явно не такой, как все. Ведь у него ничего никогда не получается так, как надо. Не нужно повышать голос и кричать, если ребенок не совершает противоправных действий. Убрать командный тон, не терпящий возражения.

Нельзя стыдить ребенка в присутствии других, не стоит сравнивать его с кем-то.

Как часто родители критикуют своих детей? Задумавшись, многие ответят, что практически каждый день. Действительно, разве можно представить себе воспитание ребенка без критики? Наверное, нет. Но именно критика становится одной из самых частых причин непростых отношений между родителями и детьми.Говоря о критике кого-либо, под этим словом подразумевается суждение и оценка определенных явлений или поступков конкретного человека. Критика часто несёт в себе отрицательные суждения о чём-либо, указание на недостатки, подчеркивание определенной точки зрения. Посредством критики можно выявить и разобрать ошибки, найти новый способ решения сложной проблемы.Человек очень часто критикует других людей, их поступки, внешность, слова. При этом мало кто любит и умеет адекватно воспринимать критику в свой адрес.Почему же взрослый человек употребляет столь травмирующие способы общения с самыми дорогими людьми — со своими детьми?Во-первых, родитель считает, что именно он имеет право и самую удобную возможность подчеркнуть недостатки собственных детей и их поступков.Во-вторых, чем ближе и роднее человек, тем проще сказать ему правду и иногда даже этим его обидеть. Ведь именно с родными людьми человек ведет себя наиболее естественно, поэтому он может прямо высказать о проблемах и недостатках собеседника.Для чего нужна критика детей?Критика в воспитании детей была, есть и будет. Без этого не обходится ни одна семья. В чем же заключается роль критики?Как правильно критиковать ребенка?Итак, чтобы ребёнок адекватно воспринимал родительскую критику, она должна быть конструктивной. Как этого добиться?Первое, прежде чем критиковать, задайте себе несколько вопросов:Второе, критикуйте то, что сделано неправильно, а не личность ребенка.Третье, доносите критику способом «сэндвича». Перед критическим высказыванием и после него идет позитивное суждение (похвалить, заметить достижение, отметить то, что было сделано хорошо, предложить выход, поделиться своим опытом).Четвертое, поощряйте ребенка самому искать свои ошибки и придумывать новые решения (если это возможно в контексте ситуации).Есть еще нюансы, как сделать так, чтобы сказанное родителями воспринималось, как добрый совет, а не как замечание. Нужно стараться сохранять ровный и спокойный тон разговора, не стоит повышать голос без явной на то необходимости.Желательно смотреть ребенку в глаза при разговоре, по возможности бережно касаться его (за руку, за спину, ласково потрепать за волосы).Можно делать замечания шутливым тоном, если это уместно. При необходимости стоит предложить ребенку помощь; не навязывать свою помощь, если ребенок от нее отказывается. Во время «разбора полетов» акцент делать на том, что было сделано хорошо; только потом обсудить то, что можно было сделать лучше. Необходимо с уважением разговаривать с ребенком, унижение недопустимо. Лучше обходиться вообще без критики там, где это возможно (особенно, если дело касается чьих-либо вкусов и пристрастий). При удобном случае, использовать самокритику. Это поможет ребенку понять, что родители тоже ошибаются, и это нормально.Важно с достоинством принимать критику в свой адрес, если она исходит от ребенка. Дети — самые искренние люди, к ним действительно нужно прислушиваться.Как нельзя критиковать ребенка?Критикуя ребенка, некоторые родители доставляют ему боль и душевные страдания. Они могут даже не догадываться о том, насколько ребенок переживает случившееся.Как же вести себя родителям, чтобы критика не стала камнем преткновения в отношениях с ребенком?Такая манера общения обижает детей, ставит их ниже по статусу, приводит к конфликтам.Не нужно все переделывать за ребенком, если он ошибся. Стоит дать шанс ему самому исправить ошибки, а помочь только при необходимости.