Закон Парето: что значит принцип 80/20?

«Закон Парето» был предложен в 1941 году американским учёным Джозефом Джураном. К тому времени Вильфредо Парето – итальянский инженер, экономист и социолог, в честь которого и был назван закон, уже умер. За основу этого принципа взяли именно его наблюдения о распределении доходов. Вильфредо выявил, что 80% доходов получают 20% домохозяйств Италии.



Итак, что же такое «Закон Парето»?

Закон Парето или принцип 80/20 – это выверенное опытным путём правило, которое чаще всего формулируется так:



«20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий – лишь 20% результата»



Для успеха нужно приложить 20% своих сил, в то время как остальные 80% будут не так важны. Этот закон используется почти во всех сферах деятельности: от бизнеса до составления обычного списка дел.

Как же пользоваться этим принципом?

Задуматься, какие действия более важны именно в этой ситуации. Например, на носу итоговая контрольная работа, а вместо того, чтобы повторять материал, я выделяю весь текст текстовыделителями для своего собственного удовлетворения. В данном случае, я попусту трачу время. Научиться правильно расставлять приоритеты. Этот пункт является следствием первого – нужно, осознав какие факторы более важны, начать больше заниматься именно ими. Например, отложить текстовыделитель и начать подготовку к контрольной. После можно будет выделить время для красивого оформления, но, как гласит пословица: «делу время – потехе час». Не забывать, что 80% усилий – вовсе не пустая трата времени. Без тех 80%, которые почти не приносят результата, не было бы и тех 20% продуктивности.

Следствия из Закона Парето:

Основная часть усилий не приводит к желаемому результату;

Только единичные действия приводят к наиболее важному результату;

Большая часть действий, на которые тратится очень много сил, – пустая трата времени.

Принцип «80/20» в повседневной жизни



Мы носим всего 20% одежды, в то время как 80% вещей просто пылятся на полках.

20% продуктов компании приносит 80% прибыли, а остальные 80% товаров попросту не нужны. НО! 80% ассортимента нужны, чтобы успешно реализовывать основные 20%.

Из 100% друзей, только 20% будут самыми близкими и останутся до конца жизни, в то время как 80% будут просто приятелями.

В экономике 20% ошибок обеспечивают 80% потерь.

20% учебного материала при хорошей подготовке дают 80% знаний.

20% работающего населения обеспечивают 80% пенсионеров.

При похудении достаточно сократить свой рацион питания на 20%, что станет 80% залогом эффективного похудения.

20% словарного запаса помогают понимать 80% иностранной речи.

Заключение

Закон Парето имеет колоссальное влияние на нашу жизнь. Понимание этого принципа способствует более организованному расписанию дня, где человек выделяет на самое важное лишь 20% своего времени, но качественно подходит к своей работе. Закон Парето важен не только в повседневной жизни, он участвует во всех сферах жизнедеятельности и в какой-то мере влияет на всё.

Например, когда мы начинаем делать уроки, нужно выделить 20% заданий, которые дают максимальный результат и начать с них. То есть, с важных уроков, для которых нужно больше подготовки. Если у человека проблема с гуманитарными предметами, то он должен начинать именно с них.

Используйте принцип «80/20», и вы сможете более рационально распределять своё время. Спасибо за внимание!

Автор: Салихова Луиза