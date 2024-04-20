Процесс цифровизации образования начался в 2009 году. Правительство приняло решение о внедрении цифровых сервисов для оценки успеваемости в школах. И одним из ключевых инструментов, используемых в том числе для домашнего обучения (хоумскулинга), являются электронные журналы. В сегодняшней статье поговорим о том, что такое электронные журналы и дневники. Расскажем, какие функции они выполняют и какую пользу несут.

Электронный журнал и дневник — определение и актуальность

Понятия эти довольно схожи, хотя Минобрнауки разделяет их как два отдельных инструмента. Онлайн-журнал, по сути, является копией бумажной версии, только в электронном виде. Выступает частью документооборота, к которому подключено учебное заведение. Он нужен для фиксации, отслеживания и обработки данных об успеваемости и посещаемости школьников. Также посредством журнала преподаватели задают ученикам задания и следят за тем, как выполняется учебная программа.

Электронный дневник, как и электронный журнал, является копией обычного дневника, который есть у каждого школьника. В нем также проставляют оценки, замечания педагогов и прочую информацию, например, портфолио учащегося, новости об образовательной организации или школьной деятельности.

В отличие от бумажных версий, электронные сервисы находятся в постоянном доступе — родители могут в любой момент ознакомиться с успехами в учебе своего ребенка. Кроме того, журналы и дневники не потеряются и не испортятся, в них не получится подправить оценки, если вдруг школьник решится на такое. При этом каждое учебное заведение самостоятельно принимает решение о том, использовать их или нет.

Какие задачи решают электронные сервисы

Помимо стандартных возможностей, таких как фиксирование оценок и заметок учителя, а также ведение расписания и записывание ДЗ, электронный журнал предлагает ряд вспомогательных опций. Например, родителей могут информировать об успеваемости ребенка или его пропусках путем SMS-оповещений. Предусмотрена возможность рассылать статистику успеваемости, чтобы отслеживать динамику прогресса ученика и выявлять проблемные области.

Для учителей это дополнительное средство улучшения качества обучения. Помимо домашних заданий, преподаватели могут приложить определенные обучающие мультимедийные файлы, позволяющие в полной мере раскрыть изучаемую тему.

Особый интерес к электронным сервисам проявился в последние несколько лет, когда большинство учебных заведений перешло на дистанционное обучение. Поэтому многие школы сегодня активно используют электронные журналы и дневники.

Основные разновидности

Тип электронной системы определяется спецификой самого учебного заведения. Она может быть создана на основе локальной платформы, предназначенной для определённой школы или гимназии, или же базироваться на федеральных и муниципальных порталах. Такой вариант предпочтителен, если отсутствуют технические ресурсы для разработки собственной платформы.

Удобство и надежность — основные требования, которые предъявляются к электронным журналам, используемым в школах. Особое внимание уделяется информационной безопасности учащихся, поэтому пользоваться сервисом могут только педагоги и директора, которые непосредственно участвуют в образовательном процессе в конкретной школе. Для большей безопасности в системе авторизуются через портал Госуслуг.

Электронный журнал и дневник: удобство и эффективность хоумскулинга

Далеко не все возможности онлайн-журнала необходимы для хоумскулинга. На домашнем обучении нет необходимости пользоваться некоторыми функциями сервиса. Например, автоматическое отображение времени посещения школы по пропуску не несет практической пользы хоумскулерам, ведь они занимаются дома. В остальном же электронные дневники — незаменимые инструменты для семейного обучения.

В отличие от школьной системы образования, семейное обучение не предполагает выставление оценок и использование традиционных методов проверки знаний. Знания детей, находящихся на дистанционном обучении, проверяют только во время промежуточных или итоговых аттестаций. Поэтому доступ к онлайн-дневникам хоумскулеры получают только на это время.

Вести онлайн-дневник на семейном обучении все-таки не так просто. Куда удобнее пользоваться иными альтернативными инструментами:

приложение iШкола — программа бесплатная, позволяет вести запись домашних заданий, расписаний, проставлять оценки и имеет другие полезные функции для хоумскулинга;

«Школьный дневник» — это программный продукт для смартфонов на базе Андроид, имеет набор базовых опций, но возможности, позволяющие отслеживать успеваемость, отсутствуют;

Weeklie — удобно составлять расписание, простой и понятный для школьника интерфейс.

Если нет возможности воспользоваться данными сервисами или по какой-то причине они не подходят, то можно в качестве альтернативы взять любой сервис планирования. При должном подходе его можно адаптировать для учета успеваемости.

Достоинства использования онлайн-дневников для родителей

Онлайн-дневники несут пользу не только для самих школьников, которые могут видеть актуальное расписание занятий и отслеживать свою среднюю оценку. Данные сервисы будут полезны и родителям. Вот несколько основных достоинств использования онлайн-дневников:

доступность — родители могут просматривать оценки непосредственно в день их выставления, причем делать это с любого устройства и из любого места, где есть интернет;

контроль — родители посредством электронных дневников видят не только оценки детей, но и их прогулы, домашние задания, замечания учителей, что обеспечивает качественный контроль над успеваемостью;

обратная связь — онлайн-обсуждения, которые встроены в электронные сервисы, позволяют общаться с педагогами, получать ответы на те или иные вопросы, связанные с процессом обучения, оставлять свои комментарии, касающиеся конкретных этапов;

подлинность — если в классическом бумажном дневнике ученик мог подделать оценки, то с электронными сервисами такие хитрости не пройдут, ведь оценку выставляет педагог непосредственно в своем личном кабинете.

Плюс онлайн-дневника и в том, что потерять его не получится. Возможность восстановления электронных данных обеспечивает сохранность всей информации об учебном процессе. При этом родители могут легко просмотреть все оценки за четверть или год на одном экране. Благодаря автоматизированным отчётам, они всегда будут знать общую успеваемость и результаты по каждому предмету.

Электронные журналы еще и мультимедийны. Если в бумажных версиях проставлялись номера страниц и заданий, заданных на дом, то в онлайн-сервисе есть возможность дополнительно прикреплять различные медиаданные, будь то обучающие видео, тесты или изображения.

Дополнения к электронным сервисам отслеживания успеваемости

Бывает так, что набора функций выбранного электронного журнала недостаточно, например, сайт неудобен, перегружен информацией или появляются трудности с навигацией по разделам. В этом случае стоит рассмотреть альтернативные варианты. Есть довольно много специализированных программ-планировщиков или онлайн-порталов с удобным интерфейсом, позволяющих создавать и контролировать расписание.

Самый простой и доступный вариант — Google Таблицы. Их нередко адаптируют под требования учета успеваемости, к тому же в сети найдется множество готовых шаблонов, что значительно упростит и ускорит адаптацию. Также можно воспользоваться сервисом Trello. Зарегистрироваться и настроить программы для переноса оценок достаточно легко.