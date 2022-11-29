Итоговое сочинение 2022/23: что нужно знать?

7 декабря российские одиннадцатиклассники пишут итоговое сочинение. Итоговое сочинение - это своеобразный допуск к ЕГЭ. Один из первых звоночков, что экзамены уже совсем скоро.
Для успешного написания работы одиннадцатиклассникам необходимо уметь составлять связный грамотный текст определенного объема с опорой на литературный и культурный материал, также ребятам необходимо уметь рассуждать, анализировать для того, чтобы максимально глубоко раскрыть тему задания.
С этого года у учеников появилось своеобразное преимущество - сняты ограничения в использовании литературных произведений, на которые можно опираться при выполнении работы. Естественно, что при выборе примера необходимо опираться на здравый смысл и уместность применения того или иного материала, выпускникам не стоит эпатировать проверочную комиссию, рекомендуется использовать те примеры, в которых есть стопроцентная уверенность.
Итоговое сочинение сложно назвать строго структурированным текстом, но всякая свобода имеет свои ограничения. Тип текста у вас – рассуждение, а это предполагает вступление, основную часть (те самые литературные примеры и аргументы) и заключение. Что именно вы положите в основу рассуждений, зависит только от вас и вашего полета мысли. Но композиция должна быть в порядке, а логические ошибки, любые бессмысленные повторы и провалы в тексте – то, чего быть как раз не должно. Повторяемые всюду клише и затертые штампы – это плохо; богатая, разнообразная, умная и грамотная речь – это хорошо. Стоит писать своим языком, избегая канцеляризмы.
Не надо давать в заключении советы, также не стоит предлагать что-то прочитать/подумать/представить тем, кто вас проверяет. Это выглядит неуместно, поскольку скорее всего у вас выйдет пример крайне неудачной метафоры,да и совета у вас никто не спрашивал. Итоговое сочинение - это работа, а не переписка с лучшим другом. Даже если вдруг тема так звучит, что так и хочется нечто такое написать, все равно лучше этого не делать.
Отдельное внимание стоит уделить количеству слов. Строгих рамок здесь нет, но есть нижний предел - не менее 250 слов. 350 слов – средняя норма. По статистике хорошие и уверенные работы содержат в себе около 500. Если у вас нормально прописаны все части работы, объем набирается сам, главное тогда – успеть все написать в отведенное время. Об этом будущие выпускники часто забывают.
Но что же делать, если вы наоборот впали в ступор и не можете написать ни словечка? Выход из любого ступора – действие. У вас шесть тем, вам надо начать с их разбора: там либо вопрос, что уже подталкивает к рассуждению, либо утверждение, но там тоже есть отправная точка. Цитаты великих людей в качестве темы тоже могут быть, и тоже там есть «ключики».
Сначала тему надо разобрать и выделить в ней слова-ограничители, задающие вам рамки. Писать надо строго по теме, вот и обозначьте для себя ее поле.
Запишите наиболее понравившуюся тему на черновике и подчеркните в ней ключевые слова – это уже начало работы. Все темы кажутся «плохими» – тогда запишите все, во всех подчеркивайте нужное. В процессе что-то найдется. Дальше мозг придет в себя, и дело пойдет.
Набросайте план, он тут предельно прост: вступление, аргумент 1, аргумент 2, заключение. В процессе вы уже что-то вспомните – и сразу записывайте все, потом исправите.
С текстом стоит работать следующим образом: половину выделенного времени потратить на черновик, а половину на переписывание работы в бланк. Работайте по следующей схеме: сначала записывайте всё, что пришло в голову по теме, чтобы ни одной мысли не потерять. Возможно получится кривовато, но главное – чтобы все ценное из головы было зафиксировано. Потом две минуты на отвлечение: смотрим в окно, в потолок, в пол… куда угодно, только не на свой лист. Мозгу надо переключиться с проделанной только что работы. Но не засиживаться, время-то идет.
А уж потом беремся править написанное. И вот тогда можно заметить, что где-то смысловые блоки надо поменять местами (иногда это даже целые аргументы целиком), чтобы не страдала логика. Или обнаружить неудачные формулировки и убрать их, исправить на удачные или более тщательно обдумать высказывание в целом. Обязательно проверить речь, корректность и однозначность высказываний. Помните: всякая двусмысленность и неточность формулировок работают против вас. Это всегда так, не только на сочинении.
Когда до сочинения остается совсем немного времени, лучшее, что вы можете сделать - это много читать и писать. Потому что работа письменная и проверяет начитанность – все логично. Даже если вы проспали всю литературу за весь школьный курс, еще есть шанс наверстать малую форму: у вас в программе много замечательных авторов, писавших рассказы и повести. Это и классики, и современники – так что выбор у вас довольно велик.
И помните: практика всегда значит очень много! Пишите сочинения по темам прошлых лет, выполняйте задания, которые дают вам учителя в школе, репетиторы или курсы – смотря по тому, как и где вы готовитесь. Сейчас самое время выполнять все-все письменные работы на совесть, а не пренебрегать ими.
Самые важные правила на Итоговом сочинении.
2. Подменять анализ пересказом.
3. Лить воду вместо рассуждений по сути.
2. Обязательно сначала писать на черновик.
3. Тщательно проверять написанное набело.
Для успешного написания работы одиннадцатиклассникам необходимо уметь составлять связный грамотный текст определенного объема с опорой на литературный и культурный материал, также ребятам необходимо уметь рассуждать, анализировать для того, чтобы максимально глубоко раскрыть тему задания.
С этого года у учеников появилось своеобразное преимущество - сняты ограничения в использовании литературных произведений, на которые можно опираться при выполнении работы. Естественно, что при выборе примера необходимо опираться на здравый смысл и уместность применения того или иного материала, выпускникам не стоит эпатировать проверочную комиссию, рекомендуется использовать те примеры, в которых есть стопроцентная уверенность.
Итоговое сочинение сложно назвать строго структурированным текстом, но всякая свобода имеет свои ограничения. Тип текста у вас – рассуждение, а это предполагает вступление, основную часть (те самые литературные примеры и аргументы) и заключение. Что именно вы положите в основу рассуждений, зависит только от вас и вашего полета мысли. Но композиция должна быть в порядке, а логические ошибки, любые бессмысленные повторы и провалы в тексте – то, чего быть как раз не должно. Повторяемые всюду клише и затертые штампы – это плохо; богатая, разнообразная, умная и грамотная речь – это хорошо. Стоит писать своим языком, избегая канцеляризмы.
Не надо давать в заключении советы, также не стоит предлагать что-то прочитать/подумать/представить тем, кто вас проверяет. Это выглядит неуместно, поскольку скорее всего у вас выйдет пример крайне неудачной метафоры,да и совета у вас никто не спрашивал. Итоговое сочинение - это работа, а не переписка с лучшим другом. Даже если вдруг тема так звучит, что так и хочется нечто такое написать, все равно лучше этого не делать.
Отдельное внимание стоит уделить количеству слов. Строгих рамок здесь нет, но есть нижний предел - не менее 250 слов. 350 слов – средняя норма. По статистике хорошие и уверенные работы содержат в себе около 500. Если у вас нормально прописаны все части работы, объем набирается сам, главное тогда – успеть все написать в отведенное время. Об этом будущие выпускники часто забывают.
Но что же делать, если вы наоборот впали в ступор и не можете написать ни словечка? Выход из любого ступора – действие. У вас шесть тем, вам надо начать с их разбора: там либо вопрос, что уже подталкивает к рассуждению, либо утверждение, но там тоже есть отправная точка. Цитаты великих людей в качестве темы тоже могут быть, и тоже там есть «ключики».
Сначала тему надо разобрать и выделить в ней слова-ограничители, задающие вам рамки. Писать надо строго по теме, вот и обозначьте для себя ее поле.
Запишите наиболее понравившуюся тему на черновике и подчеркните в ней ключевые слова – это уже начало работы. Все темы кажутся «плохими» – тогда запишите все, во всех подчеркивайте нужное. В процессе что-то найдется. Дальше мозг придет в себя, и дело пойдет.
Набросайте план, он тут предельно прост: вступление, аргумент 1, аргумент 2, заключение. В процессе вы уже что-то вспомните – и сразу записывайте все, потом исправите.
С текстом стоит работать следующим образом: половину выделенного времени потратить на черновик, а половину на переписывание работы в бланк. Работайте по следующей схеме: сначала записывайте всё, что пришло в голову по теме, чтобы ни одной мысли не потерять. Возможно получится кривовато, но главное – чтобы все ценное из головы было зафиксировано. Потом две минуты на отвлечение: смотрим в окно, в потолок, в пол… куда угодно, только не на свой лист. Мозгу надо переключиться с проделанной только что работы. Но не засиживаться, время-то идет.
А уж потом беремся править написанное. И вот тогда можно заметить, что где-то смысловые блоки надо поменять местами (иногда это даже целые аргументы целиком), чтобы не страдала логика. Или обнаружить неудачные формулировки и убрать их, исправить на удачные или более тщательно обдумать высказывание в целом. Обязательно проверить речь, корректность и однозначность высказываний. Помните: всякая двусмысленность и неточность формулировок работают против вас. Это всегда так, не только на сочинении.
Когда до сочинения остается совсем немного времени, лучшее, что вы можете сделать - это много читать и писать. Потому что работа письменная и проверяет начитанность – все логично. Даже если вы проспали всю литературу за весь школьный курс, еще есть шанс наверстать малую форму: у вас в программе много замечательных авторов, писавших рассказы и повести. Это и классики, и современники – так что выбор у вас довольно велик.
И помните: практика всегда значит очень много! Пишите сочинения по темам прошлых лет, выполняйте задания, которые дают вам учителя в школе, репетиторы или курсы – смотря по тому, как и где вы готовитесь. Сейчас самое время выполнять все-все письменные работы на совесть, а не пренебрегать ими.
Самые важные правила на Итоговом сочинении.
Нельзя:1. Списывать.
2. Подменять анализ пересказом.
3. Лить воду вместо рассуждений по сути.
Надо:1. Держать структуру работы и писать строго по теме.
2. Обязательно сначала писать на черновик.
3. Тщательно проверять написанное набело.
Екатерина Магомедова
Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается