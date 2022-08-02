Каким должно быть образование?

Нас с детства учат ходить в школу, выполнять домашние задания и в целом хорошо учиться, чтобы потом иметь возможность получить хорошую работу. То есть, можно сказать, что для получения хорошей работы важно хорошенько подготовиться. Причем, как видно из примера, за подготовку ничего не платят. Отсюда вывод: для получения работы, за которую хорошо платят, нужно очень много потрудится, причем бесплатно. Причем не важно, собираетесь вы работать по найму или построить самостоятельный бизнес. Ко всему нужно готовиться основательно. Любые пробелы будут сказываться на финансовом благополучии.

Перед школой стоит задача заложить в ученике понимание необходимости приложения усилий для достижения результата. Такое понимание должно быть и у взрослых. И отметим, что работодатель всегда готов платить за квалифицированное выполнение работником своих должностных обязанностей и не хочет инвестировать в обучение и переподготовку работников. И обязанность за соответствие квалификационным требованиям к должности лежит на работнике. Это как у спортсменов, которые должны сначала хорошенько потрудится, потренироваться, чтобы стать спортсменом в принципе, а затем постоянно поддерживать себя в хорошей физической форме для участия в различных соревнованиях. И, только потом, спортсмен начинает зарабатывать. Говоря иными словами – начинает зарабатывать когда начинает работать. Этот пример ярко доказывает необходимость хорошей подготовки во время обучения, а также постоянного обучения и повышения квалификации.

Однако, понимание и глубокое осознание этого у многих отсутствует, по крайней мере, не следуют этому даже при наличии четкой убежденности в этом. Усугубляется положение таких людей еще и тем, что сегодня в мире очень стремительно происходят беспрецедентные изменения, которые коренным образом меняют не только требования к рабочим местам, но и влекут за собой появление совершенно новых профессий и исчезновение старых. Отставание от происходящих изменений приводит к тому, что человек не понимает что происходит и теряет жизненный ориентир. И, как результат, может стать безработным. Многие из-за этого впадают в депрессию и не понимают, что им делать дальше.

В этой связи перед школой сегодня стоят вопросы: Чему и как учить ребенка, чтобы не потеряться и обеспечить достойную жизнь в будущем? Какие навыки понадобятся, чтобы обеспечить себе работу, понимать происходящее и ориентироваться в жизненном пространстве? Такие вопросы стоят и перед взрослыми, которые также должны подготовить самих себя и своих детей к миру столь масштабных изменений.

Развитие технологий, искусственного интеллекта, машинного обучения меняет все привычные формы трудовой занятости. Сегодня эксперты прогнозируют, что за несколько десятилетий миллионы людей останутся либо без работы, либо им придется менять квалификацию из-за того, что рабочие места просто станут другими. Только представьте: молодой человек после окончания учебного заведения, в котором он учился на факультете торговли, решает устроиться для начала на работу в супермаркет кассиром. С появлением технологий продажи в магазинах без касс и продавцов молодой человек попадает под сокращение и теряет работу. Этому также способствует и развитие интернет торговли. Такая же участь ждет другого молодого человека, который обучился на летчика, но из-за развития беспилотников его рабочее место сократили. Появление электронных касс и беспилотников требует создания совершенно иных рабочих мест, которые их создают, развивают, дистанционно управляют, анализируют полученные данные и т.д. В обоих примерах молодым людям необходимо переобучаться для того, чтобы они смогли устроиться на работу и прокормить себя и свою семью. В противном случае они пополнят ряды безработных. А что будет с ними через 10, 20, 30… лет?

Такое случалось на протяжении всей истории. С развитием технологий появлялись новые профессии. Например, с развитием промышленности ручной труд в аграрном секторе сменился механическим, а аграрии в большинстве переквалифицировались и перешли в сферу услуг, обслуживающую ту же отрасль (например, маркетинг, упаковка, логистика товаров сельского хозяйства с целью реализации на большей территории, и т.д.). Только раньше этот процесс был более планомерным и медленным.

Однако сегодня технический прогресс, биотехнологии, биоинженерия не стоят на месте и идут вперед семимильными шагами. И многое из того, чему они учатся сегодня, завтра может не пригодиться. Молодым людям придется переучиваться и не факт, что это придется им делать еще не раз в своей жизни. А это требует гибкости мышления, большого эмоционального напряжения и выносливости. Им придется постоянно отказываться от того, что лучше всего знают и осваивать неизвестное. А научить сегодня детей приветствовать новое, при этом сохранять психологическое равновесие гораздо труднее, чем рассказать урок.

Поэтому основной задачей образования детей сегодня является гармоничное развитие различных сфер ребенка и развитие способности самостоятельно овладевать новыми знаниями, принимать решения и нести ответственность, обретение уверенности и жизненных ориентиров. Ведь если ребенок с детства будет самостоятельно и непрерывно учиться, то и во взрослой жизни у него этот навык будет срабатывать автоматически. И в случае необходимости начала нового дела он в первую очередь получит соответствующие знания. А разносторонние знания и навыки, приобретенные им с детства, послужат своеобразным фундаментом для дальнейшего обучения и развития в необходимом направлении.

Для реализации этой задачи необходимо непосредственное участие всех участников образовательного процесса: учитель, ученик, родитель, администрация. При этом не следует забывать, что для повышения мотивации к учебе, процесс обучения должен быть организован таким образом, чтобы он был естественным действием в ежедневной жизни ребенка. То есть, мне необходимо читать и считать – я этому учусь, мне необходимо грамотно говорить и правильно излагать свои мысли – я изучаю русский язык и литературу, понимать как могут взаимодействовать различные природные материалы и вещества – я изучаю естественные науки и т.д. А не «учи, тебе это в когда-нибудь может пригодиться». Собственный выбор – это лучший учитель и лучшая мотивация.

Знания должны быть получены именно когда они необходимы, когда возникло желание что-то узнать или чему-либо научиться. Учитывая, что желания у всех в конкретный момент могут быть не одинаковые, а способности усвоения, запоминания и темп совершенно разные, каждому ребенку необходима своя индивидуальная траектория обучения. При этом школа должна помогать ученику составить учебный план правильно, следуя последовательности освоения темы.

Однако сегодня школы продолжают действовать по системе, которая построена под ее возможности, а не потребности, и не воспитывает самостоятельность ребенка. Не ученик определяет что и как ему учить и делать, чем вызывают нежелание детей учится. А сама школьная система рассчитана на «среднего» ученика и не учитывает индивидуальность каждого ребенка. Поэтому необходимо что-то менять. Причем менять нужно и методологию работы школы и самих педагогов. Педагоги должны учитывать индивидуальность каждого ребенка, понимать, что если ребенок и опаздывает от своего сверстника или программы в изучении предмета, то это не беда, главное – помочь ребенку в настройке способности к самообучению. Тогда ребенок сам доберет все что нужно. А нынешняя система обучения в школе не даст такого эффекта. Для реализации задачи индивидуализации траектории обучения, в том числе, большие возможности открывают дистанционные технологии образования.

Сегодня в школе «Дом Знаний» ученикам предоставляется полный перечень тем по предметам, которые они должны усвоить в текущем учебном году. Учитывая желания и возможности ребенка все эти знания ребенок получает в индивидуальной для себя последовательности. При этом, в образовательном процессе задействованы все участники образовательного процесса. Учитель раскрывает тему в интересной для ученика форме, контролирует успеваемость, вносит коррективы при необходимости; родитель помогает ребенку в организации процесса обучения, планирования режима дня, контролирует соблюдение этого режима и вносит, в случае необходимости, коррективы; администрация школы обеспечивает возможность образовательного процесса, помогает в этом родителям и ученикам; ученик изучает мир вокруг себя, приобретая навыки и новые знания. И от качества выполнения каждым участником своих обязанностей зависит конечный результат.

Учитель не должен, при этом, вызывать напряжение и тревожность у ребенка из-за своего отношения, выражающегося в основном через оценки. Должен быть конструктивный и содержательный диалог между учителем и учеником, позволяющий выправить все недостатки и наладить образовательный процесс. Доступ к знаниям не должен быть ограничен только лишь определенными учебниками или ресурсами. Главное – научить ребенка понимать, где истина, а где ложь. Ребенка нужно научить разбираться во всем многообразии информации и уметь отделять нужное от ненужного, а затем соединять разрозненные фрагменты информации в целостную картину мира.

Родитель обязан наладить со своим ребенком диалог и помочь ему с самоорганизацией, целеполаганием и т.д. Сегодня родители хотят, чтобы их детьми кто-нибудь занимался (школа, няни и т.д.), а сами стараются уделять больше времени своей работе и себе. Детям не уделяется достаточного времени, на них смотрят и видят то, что взрослым удобно и находится на поверхности. А в телефоне, на улице ребенок переходит в другую жизнь. Некоторые родители, конечно, из лучших побуждений навязывают свое видение ребенку, школе и администрации школы, будто получают образовательную услугу сами. Они думают, что детей нужно принуждать, а школа не в состоянии разобраться в том, что нужно, так как она просто выполняет прописанный сверху алгоритм.

Ученик должен стараться раскрыть свой потенциал в полной мере путем проявления интереса к различным сферам жизнедеятельности (учеба, спорт, творчество и т.д.).

Сегодня система работает ради отчета. Школам не выгодно ставить плохие отметки. Родители считают, что если отметки не плохие, значит ребенок успешен. Ребенок понимает, что если отчитается положительными отметками перед родителями, то можно дальше действовать по своему. Однако, когда наступает время сдачи итоговых экзаменов, родители начинают проявлять почему-то чрезмерное беспокойство, словно до этого в учебе ребенка проблем не наблюдалось. Это беспокойство также сказывается и на ребенке. И чтобы не было подобных ситуаций, а ребенок изначально был уверенным в себе и знал, что и как надо делать в ответственные моменты, всем участникам образовательного процесса необходимо налаживать эффективную и конструктивную обратную связь с самого начала и на протяжении всего учебного процесса.