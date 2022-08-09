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Месяц до школы. Что делать?

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Содержание

    Возвращаться к учёбе после летних каникул трудно не только родителям, но и детям.
    Снова нужно будет рано вставать, много и вовремя делать, выучить новое расписание и приготовиться впитывать знания! Впереди целый месяц — достаточно времени, чтобы настроиться на учёбу.
    Рассказываем, как подготовиться к школе и ни о чём не забыть!

    1. Завершите начатое.

    • Детская комната
    Предложите школьнику повесить на стены наглядные материалы в соответствии с возрастом: географическую карту, таблицу Менделеева или список корней с чередованием гласных.
    • Школьная форма и принадлежности
    Составьте список самых необходимых приобретений и купите вещи заранее. Пусть у вас будет время померить и рассмотреть покупки дома. Не совершайте покупки в спешке, в последние дни каникул.
    Помогите ребёнку расставить учебники, тетради и канцелярию на полках, чтобы он знал, где и что у него лежит.
    • Задания на лето
    Наверняка на лето задавали работу, которую следует выполнить, если ребёнок до сих пор к этому не приступил. Сделать это за месяц вполне возможно!
    Если ни вы, ни ребёнок не помните точное задание, не стесняйтесь спросить у других родителей в чате или написать учителю. За месяц можно многое успеть прочитать или прослушать в формате аудио — лучше поздно, чем никогда.

    2. Настройтесь на умственный труд.

    • Читайте
    Если хотите привить любовь к литературе, читайте то, что интересно вам обоим.
    Помимо этого хотя бы 5-10 минут в день давайте школьнику выполнять посильные задания с опорой на текст: ребусы, загадки, кроссворды.
    • Играйте
    Специальные настольные игры — это учебное содержание в привлекательной форме. Современные настолки помогают повторить исторические даты, правила русского языка или потренировать устный счёт.
    Примеры таких игр: «Квартеты: великие географические открытия», «Турбосчёт», «Таймлайн: история России». Играйте всей семьей, приглашайте друзей или отправляйтесь в клуб настольных игр!
    • Пишите
    Писать от руки трудно, но полезно. Готовить руку к письму нужно не только перед первым классом, а каждый год.
    Для этого стоит взять задания Всероссийской проверочной работы по русскому языку или литературе за предыдущий класс.
    Достаточно выполнять одно задание в день, чтобы школьник постепенно привык писать и поспевал в школе.

    3. Научитесь отдыхать.

    • Тренируйте расслабление
    Чтобы справиться с учебной и эмоциональной нагрузкой, школьнику нужно не только трудиться, но и отдыхать.
    Совет посчитать до десяти, если ребёнок расстроен или зол, не сработает без тренировки.
    В зависимости от темперамента и других особенностей нервной системы, людям подходят разные приёмы для успокоения.
    • Сделайте спорт и творчество привычкой
    Люди, которые регулярно занимаются спортом, более уверены в своих силах и оптимистичны. Постарайтесь до начала учебного года попробовать доступные варианты и найти подходящую секцию для школьника.
    Будет лучше приступать к школьным занятиям, когда ребёнок уже познакомился с тренером и немного освоился в коллективе.
    Другой важный фактор эмоциональной стабильности — занятия творчеством. Не обязательно отдавать ребёнка в музыкальную или художественную школу.
    Творить можно и дома наедине с собой: рисовать, лепить, готовить, шить, играть на гитаре.
    Помогите ребёнку найти то, что его действительно увлечёт, чем он сможет заниматься каждый день хотя бы полчаса, чтобы выплеснуть накопившиеся эмоции.


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