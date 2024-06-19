Каким был 2023/2024 учебный год в онлайн-школе «Дом Знаний»: наработки, успехи, планы

Подошел к концу еще один плодотворный учебный год в школе «Дом Знаний»! Мы благодарим учеников за трудолюбие, а родителей — за поддержку и активное участие в жизни школы. Благодаря вашему сотрудничеству, мы смогли успешно преодолеть трудности и сохранить высокий уровень образования.



Давайте подведем итоги и вспомним, что мы достигли в прошедшем учебном году, выделим области, требующие улучшений, и поделимся планами на новый учебный год!



Мы очень гордимся значительным ростом и успехами наших учеников в этом учебном году! Вместе мы достигли высоких результатов и успешно реализовали запланированные проекты.



Школа «Дом Знаний» продолжает привлекать все больше внимания и занимает достойное место в рейтинге лучших онлайн-школ России Наша школа продолжает привлекать все больше внимания и входит в рейтинг лучших онлайн-школ России. География нашего присутствия также постоянно расширяется — наши ученики проживают в 20 странах и 68 субъектах России. Для удобства обучающихся летом 2023 года был открыт филиал в Московской области неподалеку от инновационного центра «Сколково».



В этом году нашей командой большое внимание уделялось плавному переходу на новые федеральные образовательные стандарты. В следующем году эта работа продолжится — с нового учебного года в некоторых классах поменяются учебники, а школьники будут получать более насыщенный контент.



Нами была введена новая система оценивания знаний учеников, включающая несколько десятков параметров. Это стало возможным благодаря отзывам учащихся и активному участию школьного сообщества. Мы благодарны активным представителям ученического самоуправления, которые выступили инициаторами этих изменений. Модернизация была проведена для повышения прозрачности процесса оценивания учеников, и для этого были разработаны четкие критерии — теперь ученики могут видеть свои сильные и слабые стороны.



Началась комплексная работа по профориентации учащихся. С ее помощью школьники могут определиться с будущей профессией, изучить различные специальности, прислушаться к себе, и учитывая свои склонности, выбрать ту профессию, которая приведет к успеху и ощущению удовлетворенности от выбранного дела.



Для того, чтобы давать полную обратную связь об успеваемости учеников, учителя составляют четвертные отчеты. А с этого года были введены шаблоны четвертных отчетов по каждому предмету, которые помогают точно оценить успехи и неудачи каждого ученика, что позволяет разрабатывать индивидуальные планы обучения. Учителя могут использовать их для корректировки методов преподавания, чтобы соответствовать потребностям класса и отдельных учеников. А родители с их помощью получают подробную информацию о прогрессе в обучении детей.



Обучение детей — процесс, который требует баланса между учебным материалом и дополнительным образованием по интересам. Чтобы поддержать уникальность каждого ученика, мы постоянно разрабатываем новые курсы. В этом учебном году мы расширили базу видеоуроков, добавив курсы по арабскому языку, черчению, а также курсы по программированию Roblocks и Scratch, чтобы дети могли развиваться всесторонне и гармонично.



Для того, чтобы сделать обучение увлекательным и помочь детям лучше запоминать материал, мы начали работу над геймификацией. Школой было утверждено положение о рейтингах для учеников и учителей, основанное на комбинированной оценке различных критериев. Мы уже начали внедрение этих положений в учебный процесс, а в следующем году продолжим эту работу. Кроме того, первый этап разработки образовательных игр завершен, а летом мы планируем внедрить их в учебный процесс.



Изменения затронули и обучающую платформу. Для того, чтобы ученик мог отслеживать свои успехи, появились информативные дашборды, которые пополнились удобным календарем, улучшенной площадкой для отслеживания успеваемости, промо-блоками и новостной лентой. Родительский кабинет тоже обновился, теперь вся аналитика по обучению ребенка подгружается автоматически и предоставляется в удобном формате. Для ученика появился и новый раздел «Мои обращения», который помогает ему оперативно сообщить об ошибке работы платформы или иной проблеме персоналу школы. Эта функция уже продемонстрировала результаты — мы стали быстрее получать обратную связь от учеников и реагировать на сообщения. Родители тоже оценили эти улучшения, и мы решили эту работу продолжить. Ученику теперь не придется самостоятельно проверять интернет-соединение перед началом уроков, ведь в его личном кабинете появилась функция «Проверка соединения», которая позволяет оценить качество подключения к интернету. А для того, чтобы ученик мог просмотреть информацию за определенный период в своем дневнике, например, за неделю, в разделе «Дневник» появился соответствующий функционал, который позволяет не только оценить собственную успеваемость, но и скачать эту аналитику в формате PDF-файла. Обновленный раздел «Проверка знаний» дает возможность ученику протестировать себя и понять уровень знаний по предмету. В этом разделе он может отслеживать, насколько хорошо им усвоены темы уроков, какие темы нуждаются в доработке, а с какими он справился на «отлично».



Школа постоянно работает над улучшением качества учебных материалов и программ, чтобы ученики получали только новейшее и качественное образование. Результаты регулярной слаженной работы коллектива школы подтверждаются обновленной рейтинговой системой и системой поощрений. Рейтинг учеников — это система оценки эффективности учеников за определенные промежутки времени (месяц, год), основанная на различных критериях, по результатам которой будет подготовлена программа поощрения учеников, имеющих наивысший рейтинг среди учеников класса и школы. Введение рейтинга способствует развитию мотивации к учебе: ученики стремятся получать высокие баллы, что стимулирует их к усердной работе и активному участию в школьной жизни, а также позволяет видеть свои успехи и недоработки и помогает развить навыки объективной самооценки. А так как рейтинговая система основана на четких критериях и показателях, то сводится к минимуму вероятность субъективности и предвзятости при оценке успеваемости. Анализ рейтинга позволяет учителям определить области, в которых ученикам требуется дополнительная поддержка.



В текущем году с самого начала учебного года по каждому предмету, по которому учащиеся сдают экзамены, проводились бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Зачастую родители обращаются к репетиторам в 8 или 9 классах для подготовки к ОГЭ и в 10 или 11 классах — к ЕГЭ, чтобы улучшить результаты экзаменов. Основной способ подготовки к ЕГЭ, который используют репетиторы, — это изучение КИМов прошлых лет с описанием алгоритмов решения задач, но не их сути. Если выпускник поступает в вуз или колледж, подход, основанный на «натаскивании», затрудняет понимание и изучение предметов. Таким образом, подготовка в сжатые сроки не является решением проблемы. Качественную подготовку по общим программам должна осуществлять школа. Поэтому мы обеспечили своих учеников уроками с углубленной подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ по всем предметам и уверены в том, что они не просто «пробегают по верхам», а детально изучают и запоминают темы предметов.



Большая работа коллективом школы была проделана для того, чтобы ученик мог узнать, какая оценка по предмету ждет его в конце учебного года. Так появилась наша уникальная разработка «Прогнозирование и влияние на предметные результаты обучения», которая проводит анализ ученика по 360 параметрам, включая не только знания по предмету, но и такие метрики, как психологическое состояние, взаимоотношения в классе, умение дружить. Все это прямо или косвенно влияет на процесс обучения. После анализа программа выдает итоговую оценку по предмету с точностью 96%. Ученики уже работают с этой программой и оценили ее пользу, которая заключается в том, что прогнозируемый результат можно корректировать до желаемого. После корректировки искусственный интеллект предоставляет план действий с указанием параметров, на которые нужно повлиять, чтобы изменить оценку. Разработка была высоко оценена Российской академией образования и отмечена наградой на «Всероссийском фестивале молодежи», где заняла призовое место.



На протяжении всего года мы получали и внимательно изучали отзывы и предложения наших учеников и родителей. И вместе с группой разработчиков, преподавателей и наставников внесли корректировки в учебную программу. С началом следующего учебного года родители и ученики смогут оценить ее практичность, актуальность, увлекательность и результативность!



Обновление ожидается и в образовательном процессе, а именно, внедрение искусственного интеллекта, что упростит процесс запоминания, обучения и самопроверки, улучшение визуальной составляющей.



В новом учебном году с целью автоматизации процесса обучения в программу будет включена система «Граф знаний», которая позволяет ученику с 1 по 11 класс самостоятельно определить, какие темы предмета не были полноценно освоены и мешают двигаться дальше. Программа полезна и преподавателям, так как позволяет определять корректность составления учебных планов и рабочих программ (например, чтобы умножение не проходили раньше сложения). Еще одна система, которая станет доступна в новом учебном году — «Виртуальный учитель», которая позволяет автоматически отвечать на вопросы учеников, проверять их письменные задания, устный пересказ и запоминание материала, ход решения задач, а также следить за посещаемостью и поведением.



Рады поделиться с вами еще одной новостью — с нового учебного года «Дом Знаний» планирует открыть колледж! В наших социальных сетях мы опубликуем анонс об открытии. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!



Школа «Дом Знаний» успешно справилась с поставленными задачами и достигла отличных результатов, которых мы добились благодаря слаженной работе команды школы, родителей и учеников. Ведь у всех нас одна цель — вырастить целеустремленных, эрудированных и успешных в будущем людей. И у нас есть все для того, чтобы добиться этой цели!



Присоединяйтесь к нам в новом учебном году и откройте для себя мир дружной онлайн-школы «Дом Знаний», в которой к ученикам и знаниям относятся с любовью!