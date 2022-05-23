9 мая. День победы. 10 героев, чей подвиг нельзя забыть

День Победы – один из наиболее значимых праздников в году. Но важно не только помнить о нем, участвовать в праздничных мероприятиях, но и понимать, что на самом деле обозначает дата 9 мая: как и когда появился День Победы, почему его отмечают именно в этот день и какие традиции празднования сформировались в нашей стране и за рубежом?

9 мая в России и ряде стран ежегодно отмечается День Победы. Это праздник, посвященный победе советского народа, Красной Армии над нацистской Германией во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Возник в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08 мая 1945 года и относится к числу нерабочих праздничных дней.

История праздника. Как появился День Победы?

Установлению праздника предшествовали события Великой Отечественной войны, а именно – Берлинская наступательная операция. Она началась в апреле 45-го, когда красноармейцы подобрались вплотную к Берлину. Участие в операции принимали три фронта – около 2,5 миллиона человек.

Штурм Берлина продолжался с 16 апреля по 2 мая. Он разделяется на 3 этапа:

- прорыв обороны на подходе к городу,

- разделение гитлеровских войск,

- непосредственно сражения на улицах Берлина.

Советские войска подсчитывали буквально каждый взятый дом и квартал. Несколько дней штурмовали здание Рейхстага. В этой части операции участвовали армии первого Белорусского фронта.

Столкновения с берлинским гарнизоном продолжались до 2 мая. Также не прекращались военные действия в Праге, где все еще оставались части вермахта. Их сопротивление было окончательно сломлено только после официальной безоговорочной капитуляции Германии в виде подписания соответствующего акта.

Это произошло в ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте (пригород Берлина) при участии гитлеровского командования и представителей союзных держав.

Со стороны СССР документ подписывал маршал Г. Жуков. Президиум Верховного совета СССР издал Указ, датируемый 8 мая 1945, согласно которому официально устанавливалось празднование Дня Победы 9 мая.

Утром 9-го мая издан приказ номер 369 от имени И. Сталина в качестве Верховного Главнокомандующего (сообщение было передано народу Юрием Левитаном). Он адресовался войскам Красной Армии и Военно-Морского Флота. В тексте Указа сообщалось о подписании акта, завершении войны, разгроме Германии, а также предстоящем праздновании первого Дня Победы.

Первый День Победы и Парад Победы

Первые празднования состоялись непосредственно 9 мая 1945. Они завершились грандиозным салютом, который надолго запомнился советскому народу. Но первый Парад на Красной площади состоялся чуть позже – 24 июня.

В нём приняли участие сводные полки войск и фронтов. Первые ряды занимали их командующие. Во главе Парада стоял маршал К. Рокоссовский, а принимал его маршал Г. Жуков.

Погода в день парада была облачной, а перед самым прохождением войск начался сильный дождь. Но неблагоприятные погодные условия не смогли омрачить торжественное празднование. Одним из ярких моментов стал вынос опущенных немецких знамен в количестве 200 штук. Их выбросили на помост под барабанную дробь, а в дальнейшем сожгли на полигоне.

День Победы является символом сплоченности русского народа, который выстоял и вышел победителем в войне. Она коснулась каждой семьи, и воспоминания о событиях тех дней должны храниться в нашей памяти. Благодаря народному подвигу, мы имеем «настоящее» – мирное и беззаботное.

Одна из целей праздничных мероприятий – передача воспоминаний, традиций молодому поколению.

Символы Дня Победы

В 2020 г. отмечалась 75-я годовщина Дня Победы в Великой Отечественной войне. За все эти годы символы праздника, такие как Вечный огонь, красные гвоздики, георгиевские ленты, парады и салюты, оставались неизменными.

Георгиевская лента

Георгиевская лента состоит из оранжевого и черного цветов. Она начинает свою историю с 1769 года, когда императрица Екатерина II 26 ноября учредила орден Святого Георгия Победоносца.

Претерпев незначительные изменения, такая награда появилась и в СССР, получив название «Гвардейской ленты». Награждали ею солдат, которые особенно отличились в ходе военных действий. Гвардейской лентой обтянута колодка ордена Славы.

Также название «Георгиевская ленточка» носит акция общественного характера, впервые организованная в 2005 г. Суть данного мероприятия состоит в раздаче символических лент. Посвящена празднованию Дня Победы. Основная цель акции – напомнить молодому поколению о значимости праздника и выразить уважение всем участникам ВОВ.

Вечный огонь

В Тульской области, в поселке Первомайский, 9 мая 1957 года был зажжен первый «Вечный огонь» в СССР. Но горел он не постоянно. Официально первый Вечный огонь зажгли в Санкт-Петербурге (Ленинграде) на Марсовом поле 6 ноября 1957 года. Огонь является символом памяти павших бойцов в войне.

Чаще всего он является частью мемориального комплекса, а непрерывное горение обеспечивается постоянной подачей газа. В настоящее время в Москве горит 3 Вечных огня: на Преображенском кладбище, на Могиле Неизвестного солдата и на Поклонной горе.

Красная гвоздика

У многих праздник ассоциируется с цветком красной гвоздики. Он символизирует цвет знамени Красной армии и фрагменты победного салюта. В послевоенное время именно гвоздики вручают 9 мая всем ветеранам.

Эта традиция зародилась в СССР. Причин для выбора в пользу именно этого цветка существует несколько. Гвоздики остаются свежими на протяжении нескольких недель, к тому же они весьма выносливые. Это качество связывали и с героями, которые сражались за Родину. По другой версии это были самые доступные и распространённые цветы в то время.

Парад, который мы видим сейчас на 9 мая, был не всегда таким. Например, после войны за 20 лет был всего один Парад Победы, который провели в 1945 году 24 июня. Эти 20 лет особых праздничных мероприятий не было, иногда устраивали салют. Официального выходного не давали, но тем не менее люди сами праздновали День Победы. Дальше в СССР Парад Победы проводился только в 1965, 1985 и 1990 «юбилейных» годах.

Современный парад Победы состоит из множества мероприятий. В 10 утра вносят Знамя Победы, а Министр обороны РФ выезжает из ворот Спасской башни. Он будет принимать парад. Навстречу выезжает командующий, чтобы доложить о готовности войск. Следующая часть – объезд войск Московского гарнизона и звучание мелодии «Славься».

После речи Верховного главнокомандующего звучит Государственный гимн под залпы артиллерийского салюта. Затем начинается прохождение войск и демонстрация военной техники на Красной площади. В воздух поднимаются военные самолеты, которые в качестве завершения парада раскрашивают небо в цвета Государственного флага.

Салют

Традиция запуска праздничного салюта возникла 5 августа 1943 года. Тогда артиллерийский салют был дан в честь взятия Красной Армией Орла и Белгорода. В Москве салют обычно начинается в десять вечера. Для его запуска используется около 80 установок. В среднем они совершают по 30 залпов. В небо запускается около 4000 всевозможных фейерверков. Звуковое сопровождение осуществляется 18 артиллерийскими орудиями.

Хотим напомнить вам о нескольких героях Великой Отечественной войны, которые отличились исключительным мужеством и отвагой и запомнились народу своими подвигами!

Леня Голиков (1926–1943), бригадный разведчик 67-го отряда 4-й ленинградской партизанской бригады.

Летом 1942 года около деревни Варницы Леня Голиков подорвал машину, в которой ехал генерал-майор инженерных войск Германии Рихард фон Виртц. Лёне удалось добыть документы о наступлении вражеской армии, благодаря чему атака немцев сорвалась. За этот подвиг мальчик был представлен к званию Героя Советского Союза.

Голиков погиб зимой 1943 года, когда фашисты напали на партизан под селом Острая Лука.

Александр Матросов (1924–1943), стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады им. Сталина.

Зимой 1943-го батальон Матросова предпринял атаку на опорный пункт немцев и попал в ловушку. В солдат стреляли из трех деревоземляных огневых точек (дзот), затем стрельба из двух прекратилась. Александр и его товарищ подползли к стрелявшему дзоту и кинули в его сторону две гранаты, стрельба прекратилась. Солдаты снова пошли в атаку, но тут пулемет ожил, и напарник Матросова погиб. Молодой человек бросился на амбразуру. Благодаря этому красноармейцы смогли успешно атаковать врага, а Александр Матросов был удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Зина Портнова (1926–1944), разведчица партизанского отряда им. Ворошилова на территории, оккупированной фашистами в Белоруссии.

Будучи пионером, в 1942 году Портнова вступила в подпольную организацию «Юные мстители», где занималась распространением антифашистских листовок на захваченных немцами землях. Вскоре она устроилась работать в столовую для немцев. Там ей удалось устроить несколько диверсий. В 1943-м девочка попала в плен к фашистам — ее сдали перебежчики. Зина Портнова прошла пытки и допросы, на одном из которых схватила со стола пистолет и убила троих немцев. Была расстреляна в тюрьме.

Николай Гастелло (1907–1941), летчик, капитан, командир 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка

В июне 1941-го экипаж под командованием Николая Гастелло вылетел в атаку на немецкую механизированную колонну. Та охранялась вражеской артиллерией, и самолет Гастелло был сбит фашистами из зенитной установки между городами Молодечно и Радошковичи (Белоруссия). У летчика была возможность катапультироваться, но он направил горящий самолет на колонну врага, совершив таким образом первый в Великой Отечественной войне огненный таран. После подвига Николая Гастелло всех пилотов, решившихся на таран, стали называть гастелловцами.

Алексей Маресьев (1916–2001), летчик.

Во время Великой Отечественной самолет Маресьева был подбит фашистами, и летчик катапультировался. Раненный в обе ноги, он восемнадцать суток добирался до линии фронта. Ему удалось попасть в больницу, но врачам пришлось ампутировать бойцу обе ноги. Алексей Маресьев начал летать с протезами. На его счету 11 сбитых самолетов врага и более 80 боевых вылетов, большую часть из которых он совершил уже без ног.

Именно жизнь и подвиги Маресьева легли в основу «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого.

Зоя Космодемьянская (1923–1941), партизанка, член диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта.

В октябре 1941 года Зоя направилась в школу для диверсантов, а потом была отправлена под Волоколамск. Здесь она занималась минированием дорог и разрушением узлов связи. Во время одной из таких диверсий Космодемьянская оказалась в плену. Ее долго пытали фашисты, но Зоя не сказала им ни слова, и девушку решили повесить. Перед смертью партизанка крикнула собравшимся местным жителям: «Товарищи, победа будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!».

Она стала первой женщиной-Героем Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Ефим Осипенко (1902–1985), командир партизанского отряда.

Когда началась война, Ефим Осипенко стал партизаном в составе отряда из шести человек. Ефим с товарищами решили подорвать немецкий поезд. Но поскольку боеприпасов не хватало, бомбу изготовили из гранаты. Осипенко подполз к железнодорожному мосту, увидел, что состав приближается, и кинул взрывное устройство, но оно не сработало. Тогда партизан ударил по бомбе железным шестом, и та взорвалась. Поезд сошел с рельс, но сам Осипенко потерял зрение. Он стал первым, кто удостоился медали «Партизану Отечественной войны».

Александр Герман (1915–1943), командир 3-й Ленинградской партизанской бригады.

На войне петроградец Александр Герман был разведчиком. Он командовал партизанским отрядом в тылу врага. Его бригаде удалось уничтожить тысячи фашистов и сотни единиц военной техники. В 1943-ем в Псковской области отряд Германа попал в окружение, где он был убит.

Владислав Хрустицкий (1902–1944), командир 30-й отдельной гвардейской танковой бригады Ленинградского фронта.

В 1942 году Владислав Хрустицкий стал командиром отдельной легкой танковой бригады, в составе которой участвовал в операции «Искра», положившей начало пути к победе над фашистами на Лениградском фронте. В 1944 году во время немецкой контратаки под Волосово бригада Хрустицкого попала в ловушку. Своим бойцам он передал по радио команду стоять насмерть, и первым пошел в атаку, в результате которой погиб, а Волосово было освобождено.

Константин Заслонов (1909–1942), командир партизанского отряда и бригады. До войны Константин работал на железной дороге. Этот опыт пригодился ему осенью 1941 года под Москвой. Он был заброшен в тыл врага и придумал «угольные мины» — мины, замаскированные под уголь, также Заслонов агитировал местное население перейти на сторону партизан. За живого или мертвого партизана была объявлена награда. Узнав о том, что Константин Заслонов принимает местных в партизанский отряд, немцы переоделись в советскую форму и явились к нему. В ходе этого боя Заслонов погиб, а крестьяне спрятали его тело, не выдав его врагу.

Благодаря этим и многим другим героям было спасено огромное число жизней! Их поступки намного приблизили момент победы над войсками фашистской Германии.

Поздравляем всех с этим знаменательным днём в истории нашей страны! Мира и добра вам.

С Днём Победы!