О завершении реализации проекта «Школа профессионалов будущего»

В конце ноября 2022 года успешно завершилась реализация проекта «Школа профессионалов будущего”.

В декабре 2021 года заведующая кафедрой дисциплин социально-гуманитарного цикла АНОО "Дом Знаний" Гамидова Джума Магомедрасуловна выиграла грант на этот проект и содействовала в его реализации.

Все поставленные цели достигнуты. Проведен цикл мероприятий, повышающих уровень образования молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет - учеников старших классов, студентов ССУЗов и ВУЗов.

В финальной стадии проекта были проведены мастер-классы и интенсивы по самым актуальным направлениям. Также были представлены и оценены проекты школьников, представленные на суд экспертам.

Успешная реализация проекта позволяет в дальнейшем транслировать этот опыт на регионы Северо-Кавказского федерального округа.

Планируется ежегодное проведение проекта «Школа профессионалов будущего» в рамках сотрудничества с АНОО «Дом знаний» с привлечением экспертов федерального уровня и расширением географии проекта.