«Дом Знаний» — официальный резидент «Сколково»!

«Дом Знаний» стал официальным резидентом инновационного центра «Сколково»! Это высокое признание подтверждает лидирующий статус в сфере онлайн-образования и ориентированность на инновационные технологии.

Школа активно внедряет передовые разработки в сфере ИИ в образовательный процесс. «Прогнозирование и влияние на предметные результаты обучения» — уникальная программа, которая анализирует ученика по 360 параметрам и выдает оценку с точностью 96%, а также предоставляет план для коррекции оценки. «Виртуальный учитель» — интерактивная система для опроса и оценки состояния учеников, полезная как для детей, так и для учителей. «Граф знаний» — система для выявления пробелов в знаниях.

Помимо этого, у школы внушительная база знаний — более 10 000 видеопрезентаций, 1 000 000 тестов, обширная электронная библиотека и множество дополнительных курсов.

Для желающих «Дом Знаний» организует раздельное обучение мальчиков и девочек.

«Статус резидента "Сколково" — это признание экспертизы "Дома Знаний" в сфере онлайн-образования и успешного внедрения инновационных IT-технологий в школьную программу», отметил Халипа Тагиров, генеральный директор онлайн-школы «Дом Знаний».