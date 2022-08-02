Как Розенталь научил всех грамотно писать по-русски

Дитмар Эльяшевич Розенталь – автор более 100 учебников, справочников и пособий по русскому языку, один из разработчиков и истолкователей правил современного русского языка, но при этом в детстве и ранней юности он его вовсе не знал.

Он родился в 1900 году в Польше в еврейской семье, с матерью и братом он говорил на польском, а с отцом на немецком, ведь он был германофилом. Во время Первой мировой войны семья перебирается в Москву, и уже здесь начинается карьера одного из самых ярких и талантливых лингвистов, в это время он начинает учить и изучать русский язык. За всю свою жизнь Розенталь выучил 12 языков, но русский язык он считал самым сложным. Позднее, когда у него спрашивали о том, как ему так легко удавалось погружаться в языки он отвечал коротко: «Я всегда был патологически грамотным».

Он учился на историко-филологическом факультете МГУ, а затем же он стал преподавателем и профессором в этом же университете. В 1950-е годы Дитмар Розенталь создает практическую стилистику русского языка. Свод правил и знаний, составленный им, помогает сделать речь или текст более выразительными, стилистически чистыми. Именно пособиями Розенталя с той поры и по сей день руководствуются абитуриенты, редакторы, журналисты, да и все пишущие люди.

Дитмар Розенталь был одним из тех, кто провел в русском правописании реформу. Благодаря ему уже в 1956 году вышли в ;свет «Свод правил русской орфографии и пунктуации» и «Правила русской орфографии», которыми мы пользуемся и по сей день. Эти книги переиздавались и дополнялись, но основное наполнение остаётся актуальным и по сей день. В его сборниках и справочниках разбирались и систематизировались правила русского языка, самым же сложным в русском языке Розенталь считал систему ударений и категорию рода.

О своей работе он говорил следующее: «Правила существовали всегда, еще со времен Ломоносова. Мне же досталась самая черновая работа: отыскать источники, выбрать, добавить, систематизировать, подобрать примеры».

Он прожил 94 года, знал 12 языков и научил людей писать по-русски правильно. Его вклад в русскую лингвистику неоценим. Книги, подписанные именем Д.Э. Розенталя, продолжают издаваться в переработанных изданиях. Авторские права на труды Д.Э. Розенталя принадлежат наследнику Ю. Розенталю.