Первая мировая война (1914–1918) стала первым в истории военным конфликтом глобального масштаба. В нее были вовлечены 38 государств и две трети населения Земли.
Причины планетарного конфликта кроются в комплексе глубоких противоречий, назревавших в Европе на рубеже XIX–XX веков. Главными движущими силами кризиса стали конкуренция за колонии и рынки сбыта, интенсивная гонка вооружений, неразрешенные территориальные споры и формирование противоборствующих блоков: Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антанта (Франция, Россия, Великобритания).
Напряженность усиливали кризисы на Балканах, в Северной Африке, а также соперничество Германии и Великобритании на море. Формальным поводом к войне послужило убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве, но конфликт был предопределен годами дипломатической и военной подготовки.
Причины и предпосылки
Конец XIX века стал временем острого соперничества великих держав. Экономический подъем Германии, борьба за колонии, противоречия на Балканах и в Османской империи — все это подталкивало мир к глобальной войне. Среди многочисленных факторов особенно выделяются следующие.
- Нарастание соперничества между Германией и Великобританией по трем ключевым направлениям: экономика, военно-политическое влияние, распространение колониального влияния.
После объединения в 1871 году Германия начала активно развивать промышленность и флот, бросая вызов морской гегемонии Британии. Программа строительства немецкого флота (с 1898 года) воспринималась Лондоном как прямая угроза. Велась гонка вооружений, нарастала конкуренция за колонии и рынки сбыта. Дипломатические противоречия усиливали раскол в Европе. В итоге противостояние способствовало формированию Антанты и Тройственного союза, что подтолкнуло континент к войне в 1914 году.
- Углубление противоречий между Францией и Германией по вопросу лидерства в Европе.
После поражения во Франко-прусской войне (1870–1871) Франция утратила Эльзас и Лотарингию и жаждала реванша. Германия, напротив, укрепила позиции, провозгласила империю и стала наращивать военную мощь. Соперничество охватывало не только территориальные претензии, но и борьбу за колонии, экономическое доминирование и влияние на союзников. Франция сближалась с Россией и Великобританией, формируя Антанту, а Германия опиралась на Тройственный союз. Нарастание взаимных подозрений и гонка вооружений сделали крупный конфликт практически неизбежным.
- Усиление соперничества России и Австро-Венгрии на Балканах в условиях распада Османской империи.
Ослабление Османской империи породило борьбу за ее европейские владения. Россия стремилась поддержать славянские народы и получить доступ к проливам. Австро-Венгрия старалась укрепить свое влияние в регионе. Соперничество усиливало напряженность, провоцировало дипломатические кризисы (включая аннексию Боснии в 1908 году), подталкивало державы к конфронтации.
- Обострение российско-германских противоречий на Ближнем Востоке и в пределах Османской империи, обусловленное традиционными геополитическими интересами России.
Россия стремилась получить контроль над черноморскими проливами (Босфором и Дарданеллами) и Константинополем, а также укрепить влияние в Анатолии. Германия, в свою очередь, укрепляла позиции в Османской империи, в том числе через строительство Багдадской железной дороги. Эти конкурирующие интересы усиливали напряженность, подрывали баланс сил в регионе и обостряли противостояние двух держав.
В совокупности эти линии соперничества разрушили хрупкий баланс сил в Европе и создали устойчивую систему взаимных угроз, предопределившую начало Первой мировой войны.
Военно-политические блоки
Накануне Первой мировой войны возникли два крупных военно-политических блока, что усилило напряженность в Европе. В 1882 году оформился Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия), а в 1907 году — Антанта (Россия, Великобритания, Франция). Их создание было вызвано обострением международных противоречий, гонкой вооружений и борьбой за колонии.
Тройственный союз изначально создавался как оборонительный. Страны-участницы обязывались оказывать взаимную поддержку в случае нападения других держав. Однако на практике союз усиливал милитаризацию и способствовал формированию жесткого блокового противостояния в Европе.
Главные причины, по которым Тройственный союз обострил ситуацию:
- усиление Германии. Германская империя, став экономическим и военным лидером блока, стремилась к переделу сфер влияния, в том числе к получению колоний;
- напряженность на Балканах. Австро-Венгрия, опираясь на поддержку Германии, проводила агрессивную политику в регионе, что напрямую сталкивало ее с интересами России и Сербии;
- гонка вооружений. Члены союза активно наращивали военные мощности, провоцируя ответные меры со стороны Антанты;
- система взаимных обязательств. Автоматическое вовлечение союзников в конфликт превращало локальные столкновения в общеевропейскую войну.
Когда в 1914 году Австро-Венгрия объявила войну Сербии, механизм союзнических обязательств запустил цепную реакцию — и конфликт стремительно перерос в мировую войну. Таким образом, Тройственный союз не был единственной причиной глобальной катастрофы, но создал серьезные предпосылки для ее возникновения.
Антанта сложилась на 25 лет позже Тройственного союза и стала ему противовесом, закрепив раскол Европы на два враждебных блока.
Изначально соглашения внутри Антанты носили скорее характер дипломатических договоренностей, со временем стали разрабатываться совместные планы мобилизации, координироваться действия флотов и армий.
Создание Антанты подхлестнуло гонку вооружений и взаимную враждебность держав. Блок усилил позиции Франции против Германии, укрепил влияние России на Балканах, обеспечил Великобритании защиту от угроз со стороны немецкого флота.
В условиях противостояния блоков локальный балканский кризис 1914 года быстро перерос в мировую войну — обязательства стран Антанты вовлекли их в конфликт, сделав его масштабным и затяжным.
Цели сторон
В Первой мировой войне основные страны-участницы преследовали собственные геополитические цели: передел колоний, контроль над стратегическими регионами, усиление влияния. Эти амбиции во многом предопределили ход конфликта и ожесточенность противостояния.
Великобритания
Главной целью было сокрушение военной и экономической мощи Германии, чтобы предотвратить ее гегемонию в Европе. Другая важнейшая задача состояла в сохранении господства на морях и противодействии германскому флоту. Страна намеревалась удержать и расширить свою колониальную империю, присвоить нефтяные районы Ирака, завершить дробление Османской державы, обеспечить безопасность коммуникаций и торговых путей, а также поддержать союзников (Францию и Россию) ради сохранения баланса сил на континенте.
Франция
Стремясь восстановить позиции после франко-прусской войны, Франция была нацелена на ослабление Германии и ее союзников и одновременно с этим на сохранение неизменной расстановки политических сил в Европе.
Экономические и территориальные амбиции охватывали Эльзас, Лотарингию, Саар и Рейнскую зону, а колониальные притязания распространялись на владения Османской империи и Германии в других частях света.
Россия
Страна стремилась:
- укрепить свое влияние на Балканах, остановить продвижение Австро-Венгрии в Сербии, Герцеговине и Боснии;
- обеспечить контроль над черноморскими проливами (Босфор и Дарданеллы);
- ослабить позиции Германии и Австро-Венгрии;
- сплотить общество вокруг монархии;
- реализовать панславянские идеи;
- гарантировать безопасность своих границ.
Эти цели отражали как геополитические, так и внутриполитические интересы империи.
Сербия
Освобождение южнославян от Австро-Венгрии, создание единого государства, защита своей независимости, усиление позиций на Балканах, построение Югославии.
Германия
Страна стремилась:
- добиться мирового господства и захватить основные сферы влияния;
- ослабить Великобританию и лишить ее колониального и морского превосходства;
- закрепить позиции в Европе, в том числе за счет территорий Франции и России;
- установить контроль над Балканами и Ближним Востоком;
- обеспечить доступ к экономическим ресурсам и новым рынкам сбыта.
Австро-Венгрия
Цели империи заключались в том, чтобы:
- подавить национально-освободительные движения внутри империи;
- укрепить контроль над Балканами;
- нейтрализовать Сербию как центр притяжения южных славян;
- расширить влияние в регионе;
- сохранить статус многонациональной державы;
- предотвратить распад государства;
- получить новые территории за счет соседей;
- обеспечить долгосрочную стабильность монархии Габсбургов.
Османская империя
Ее целями были:
- восстановить влияние на Балканах и в Северной Африке;
- вернуть утраченные территории;
- укрепить позиции в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке;
- обеспечить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы;
- модернизировать армию и экономику при поддержке союзников;
- сохранить целостность государства перед лицом внутренних и внешних угроз.
Болгария
Болгария стремилась:
- добиться пересмотра итогов Второй Балканской войны;
- вернуть утраченные территории (в том числе Македонию, Фракию);
- укрепить позиции на Балканах;
- обеспечить выход к Эгейскому морю;
- усилить влияние в регионе за счет союзов с сильными державами и реализовать идею «Великой Болгарии».
Военные планы сторон
Все главные воюющие державы рассчитывали на быструю победу. По их прогнозам, война должна была закончиться через 3–4 месяца, в крайнем случае — через полгода. Реальность оказалась иной: неучтенные сложности превратили «молниеносный» конфликт в многолетнюю окопную войну. Военные расходы стремительно росли, поглощая все больше ресурсов. В итоге конфликт стал первой в истории катастрофой глобального масштаба.
Германия
«План А. Шлиффена» строился на идее блицкрига. Он предполагал, что в первые 6–8 недель войны силы Западного фронта разгромят Францию, после чего освободившиеся германские части будут оперативно переброшены на восток. Там, действуя сообща с армией Австро-Венгрии, они должны были нанести решающее поражение России.
Австрия
План фельдмаршала Ф. Гетцендорфа предполагал трехфронтовую войну: главную ударную группу «А» бросали против России (цель — разгром у Проскурова), вспомогательную группу «Балканы» размещали у границ Сербии и Черногории, а резерв «Б» сохраняли для открытия фронта в Италии.
Россия
Генерал Я. Г. Жилинский разработал два альтернативных плана ведения боевых действий на начальном этапе войны.
- Вариант «А» предусматривал сосредоточение основных сил русской армии в Галиции с целью нанесения мощного удара по австро-венгерским войскам. Стратегический замысел состоял в том, чтобы сковать противника, захватить ключевые позиции в регионе и предотвратить вражеский маневр в направлении Польши.
- Вариант «Г» предполагал наступление против германских войск в Восточной Пруссии. Предполагалось скоординированное наступление двух армий с целью разбить германскую оборону, овладеть крепостями (в том числе Кенигсбергом) и отвлечь внимание противника от французского театра военных действий.
Франция
Стратегический план маршала Ж. Жоффра предусматривал проведение двух наступательных операций против германских войск, однако по сути носил выжидательный характер. Это стало причиной тяжелого поражения французских войск в районе реки Мозель и к северу от линии Верден—Мец.
Великобритания
Адмирал М. Хавки, занимавший пост секретаря Британского Комитета обороны империи, предпочел не создавать развернутый план сухопутной войны в Европе. Британская стратегия изначально опиралась на силы союзников. При этом было предусмотрено наличие 160-тысячного экспедиционного корпуса, предназначенного для развертывания в районе городов Мобеж и Ирсон на левом крыле французских войск.
Военно-политические кризисы перед войной
Марокканские кризисы накануне Первой мировой войны обострили международные отношения. Первый (1905–1906) возник из-за попыток навязать султану Марокко французских советников и концессии. Урегулирован в Альхесирасе: Германия и другие государства сохранили экономические права, а Франция и Испания получили контроль над правопорядком.
Второй (1911) был спровоцирован оккупацией Феса французами. По Фесскому договору Франция установила протекторат над Марокко, а Германия получила часть Французского Конго.
Боснийский кризис (1908–1909) начался с аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины, что вызвало протест Сербии и Черногории. При поддержке Германии Вена добилась признания: в марте 1909 года уступила Россия, следом — Сербия, а к апрелю — Великобритания и Франция.
Балканские войны 1912–1913 состояли из двух конфликтов. В первой (антитурецкой) Балканский союз (Сербия, Черногория, Греция, Болгария) почти лишил Османскую империю европейских владений — у Турции остался лишь Константинополь с окрестностями. Во второй войне Болгария потерпела поражение и утратила часть приобретений, а Османская империя вернула Адрианополь.