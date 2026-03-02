Накануне Первой мировой войны возникли два крупных военно-политических блока, что усилило напряженность в Европе. В 1882 году оформился Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия), а в 1907 году — Антанта (Россия, Великобритания, Франция). Их создание было вызвано обострением международных противоречий, гонкой вооружений и борьбой за колонии.

Тройственный союз изначально создавался как оборонительный. Страны-участницы обязывались оказывать взаимную поддержку в случае нападения других держав. Однако на практике союз усиливал милитаризацию и способствовал формированию жесткого блокового противостояния в Европе.

Главные причины, по которым Тройственный союз обострил ситуацию:

усиление Германии. Германская империя, став экономическим и военным лидером блока, стремилась к переделу сфер влияния, в том числе к получению колоний;

напряженность на Балканах. Австро-Венгрия, опираясь на поддержку Германии, проводила агрессивную политику в регионе, что напрямую сталкивало ее с интересами России и Сербии;

гонка вооружений. Члены союза активно наращивали военные мощности, провоцируя ответные меры со стороны Антанты;

система взаимных обязательств. Автоматическое вовлечение союзников в конфликт превращало локальные столкновения в общеевропейскую войну.

Когда в 1914 году Австро-Венгрия объявила войну Сербии, механизм союзнических обязательств запустил цепную реакцию — и конфликт стремительно перерос в мировую войну. Таким образом, Тройственный союз не был единственной причиной глобальной катастрофы, но создал серьезные предпосылки для ее возникновения.

Антанта сложилась на 25 лет позже Тройственного союза и стала ему противовесом, закрепив раскол Европы на два враждебных блока.

Изначально соглашения внутри Антанты носили скорее характер дипломатических договоренностей, со временем стали разрабатываться совместные планы мобилизации, координироваться действия флотов и армий.

Создание Антанты подхлестнуло гонку вооружений и взаимную враждебность держав. Блок усилил позиции Франции против Германии, укрепил влияние России на Балканах, обеспечил Великобритании защиту от угроз со стороны немецкого флота.

В условиях противостояния блоков локальный балканский кризис 1914 года быстро перерос в мировую войну — обязательства стран Антанты вовлекли их в конфликт, сделав его масштабным и затяжным.

Цели сторон

В Первой мировой войне основные страны-участницы преследовали собственные геополитические цели: передел колоний, контроль над стратегическими регионами, усиление влияния. Эти амбиции во многом предопределили ход конфликта и ожесточенность противостояния.

Великобритания

Главной целью было сокрушение военной и экономической мощи Германии, чтобы предотвратить ее гегемонию в Европе. Другая важнейшая задача состояла в сохранении господства на морях и противодействии германскому флоту. Страна намеревалась удержать и расширить свою колониальную империю, присвоить нефтяные районы Ирака, завершить дробление Османской державы, обеспечить безопасность коммуникаций и торговых путей, а также поддержать союзников (Францию и Россию) ради сохранения баланса сил на континенте.

Франция

Стремясь восстановить позиции после франко-прусской войны, Франция была нацелена на ослабление Германии и ее союзников и одновременно с этим на сохранение неизменной расстановки политических сил в Европе.

Экономические и территориальные амбиции охватывали Эльзас, Лотарингию, Саар и Рейнскую зону, а колониальные притязания распространялись на владения Османской империи и Германии в других частях света.

Россия

Страна стремилась:

укрепить свое влияние на Балканах, остановить продвижение Австро-Венгрии в Сербии, Герцеговине и Боснии;

обеспечить контроль над черноморскими проливами (Босфор и Дарданеллы);

ослабить позиции Германии и Австро-Венгрии;

сплотить общество вокруг монархии;

реализовать панславянские идеи;

гарантировать безопасность своих границ.

Эти цели отражали как геополитические, так и внутриполитические интересы империи.

Сербия

Освобождение южнославян от Австро-Венгрии, создание единого государства, защита своей независимости, усиление позиций на Балканах, построение Югославии.

Германия

Страна стремилась:

добиться мирового господства и захватить основные сферы влияния;

ослабить Великобританию и лишить ее колониального и морского превосходства;

закрепить позиции в Европе, в том числе за счет территорий Франции и России;

установить контроль над Балканами и Ближним Востоком;

обеспечить доступ к экономическим ресурсам и новым рынкам сбыта.

Австро-Венгрия

Цели империи заключались в том, чтобы:

подавить национально-освободительные движения внутри империи;

укрепить контроль над Балканами;

нейтрализовать Сербию как центр притяжения южных славян;

расширить влияние в регионе;

сохранить статус многонациональной державы;

предотвратить распад государства;

получить новые территории за счет соседей;

обеспечить долгосрочную стабильность монархии Габсбургов.

Османская империя

Ее целями были:

восстановить влияние на Балканах и в Северной Африке;

вернуть утраченные территории;

укрепить позиции в Черноморском регионе и на Ближнем Востоке;

обеспечить контроль над проливами Босфор и Дарданеллы;

модернизировать армию и экономику при поддержке союзников;

сохранить целостность государства перед лицом внутренних и внешних угроз.

Болгария

Болгария стремилась:

добиться пересмотра итогов Второй Балканской войны;

вернуть утраченные территории (в том числе Македонию, Фракию);

укрепить позиции на Балканах;

обеспечить выход к Эгейскому морю;

усилить влияние в регионе за счет союзов с сильными державами и реализовать идею «Великой Болгарии».

Военные планы сторон