Лайфхаки для изучения предметов

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Что делать, если хочется, чтобы обучение эффективным и в радость?
1. Чередуйте предметы и темы, чтобы учиться было легче.
Нет ничего хуже монотонности. Мозг «закипает», когда часами решаешь один и тот же тип задачек по математике или зубришь даты по истории. Не надо так.
Эффективнее работать блоками. Например, полчаса графики по алгебре, полчаса уравнения, а следующий час — таблица по обществознанию.
2. Сосредотачивайтесь на одной задаче.
Как бы ни был велик соблазн выполнять домашнее задание, параллельно просматривая запись урока, так делать не стоит.
Подобная многозадачность снижает продуктивность. Хотя переключение внимания и занимает доли секунды, мозг от этого быстро устаёт.
Взявшись за какое-то дело, уделяйте ему максимум внимания. Отключите уведомления в мессенджерах и социальных сетях, закройте лишние вкладки в браузере и уберите подальше телефон, чтобы было быстрее и легче учиться.
3. Прокачайте навыки самообразования
Что быстрее — идти пешком или ехать на велосипеде? Ответ очевиден. Так же с учёбой — процесс пойдёт гораздо лучше, если научиться учиться. Вот наши советы:
- Освойте один или несколько методов конспектирования. Конспекты — вовсе не долго и нудно, а легко и полезно. Правильно сделанная запись поможет осмыслить и запомнить информацию, и учиться станет легче.
- Развивайте память.
- Тренируйте скорочтение. Медленное чтение приводит к отвлечениям, от которых устаёшь. А главное, медленно читающий человек не успевает за растущим объёмом информации.
Список не исчерпывающий. Работайте над собой, и тогда учёба будет в радость.
Следите за своим самочувствием. Когда организм не в порядке, обучение не приносит плодов. Необходимо соблюдать баланс учёбы и отдыха:
- Старайтесь вставать и ложиться в одно и то же время. Спите 7-8 часов в сутки.
- Придерживайтесь правильного питания. В вашем рационе круглый год должны быть овощи и фрукты.
- Занимайтесь фитнесом. Некоторые необходимые мозгу белки интенсивно вырабатываются только при физической нагрузке. Необязательно ходить в спортзал. Простая зарядка и прогулка уже существенно улучшают познавательные функции.
- Делайте перерывы каждые 25-30 минут интенсивной мыслительной деятельности. Только не стоит во время отдыха открывать социальные сети или смотреть сериалы — новый поток информации не позволит расслабиться. Лучше выпить чаю или просто полежать с закрытыми глазами.