Лайфхаки для изучения предметов

Старайтесь вставать и ложиться в одно и то же время. Спите 7-8 часов в сутки.

Придерживайтесь правильного питания. В вашем рационе круглый год должны быть овощи и фрукты.

Занимайтесь фитнесом. Некоторые необходимые мозгу белки интенсивно вырабатываются только при физической нагрузке. Необязательно ходить в спортзал. Простая зарядка и прогулка уже существенно улучшают познавательные функции.

Делайте перерывы каждые 25-30 минут интенсивной мыслительной деятельности. Только не стоит во время отдыха открывать социальные сети или смотреть сериалы — новый поток информации не позволит расслабиться. Лучше выпить чаю или просто полежать с закрытыми глазами.

Что делать, если хочется, чтобы обучение эффективным и в радость?1. Чередуйте предметы и темы, чтобы учиться было легче.Нет ничего хуже монотонности. Мозг «закипает», когда часами решаешь один и тот же тип задачек по математике или зубришь даты по истории. Не надо так.Эффективнее работать блоками. Например, полчаса графики по алгебре, полчаса уравнения, а следующий час — таблица по обществознанию.2. Сосредотачивайтесь на одной задаче.Как бы ни был велик соблазн выполнять домашнее задание, параллельно просматривая запись урока, так делать не стоит.Подобная многозадачность снижает продуктивность. Хотя переключение внимания и занимает доли секунды, мозг от этого быстро устаёт.Взявшись за какое-то дело, уделяйте ему максимум внимания. Отключите уведомления в мессенджерах и социальных сетях, закройте лишние вкладки в браузере и уберите подальше телефон, чтобы было быстрее и легче учиться.3. Прокачайте навыки самообразованияЧто быстрее — идти пешком или ехать на велосипеде? Ответ очевиден. Так же с учёбой — процесс пойдёт гораздо лучше, если научиться учиться. Вот наши советы:- Освойте один или несколько методов конспектирования. Конспекты — вовсе не долго и нудно, а легко и полезно. Правильно сделанная запись поможет осмыслить и запомнить информацию, и учиться станет легче.- Развивайте память.- Тренируйте скорочтение. Медленное чтение приводит к отвлечениям, от которых устаёшь. А главное, медленно читающий человек не успевает за растущим объёмом информации.Список не исчерпывающий. Работайте над собой, и тогда учёба будет в радость.Следите за своим самочувствием. Когда организм не в порядке, обучение не приносит плодов. Необходимо соблюдать баланс учёбы и отдыха:Чтобы лучше учиться, нужно обязательно находить время на отдых. Иногда необходимо сосредоточиться на учёбе, а иногда бывает важнее не сидеть на уроке, а сходить погулять или порисовать. Онлайн-школа даёт возможность прислушиваться к себе, так почему бы этого не делать?