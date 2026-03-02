Мнимое изображение — это особый вид оптического явления, при котором кажется, что лучи света исходят из определенной точки, но на самом деле они не пересекаются в этой точке физически. Такое изображение нельзя спроецировать на экран, так как оно формируется пересечением не самих лучей, а их воображаемых продолжений. При этом мнимое изображение можно сфотографировать, поскольку объектив фотоаппарата строит изображение на матрице/пленке так же как и хрусталик глаза. Камера регистрирует распределение света в пространстве, вызванное атмосферной рефракцией, и сохраняет иллюзорное изображение на снимке как объективную запись оптического явления.

Когда свет преломляется, проходя через прозрачные среды, может образоваться мнимое изображение. Например, в собирающей линзе, если предмет находится ближе к линзе, чем фокусное расстояние, изображение будет мнимым, увеличенным и прямым.

Один из самых часто встречающихся примеров мнимого изображения в повседневной жизни — это восприятие предметов под водой. Из-за преломления кажется, что предметы находятся не там, где они есть на самом деле, и их размеры могут быть искажены. Так, ложка в стакане, часть которой находится под водой, выглядит изломанной.

Люди, которые носят очки или контактные линзы, обретают четкое зрение именно благодаря мнимым изображениям.

Когда световые лучи проходят через слои воздуха, обладающие разной температурой и плотностью, то могут возникать мнимые изображения — миражи. Теплый воздух обладает меньшей оптической плотностью, свет в нем распространяется быстрее; холодный воздух — более плотный, свет в нем замедляется. Таким образом, когда луч переходит из одного слоя в другой, он несколько раз преломляется и изгибается. В результате мы можем увидеть, например, «воду» на горячей дороге. На самом деле это искаженное отражение неба.

Множество чередующихся слоев воздуха образуется над обширными ледяными поверхностями, морями, крупными озерами, пустынями. В этих условиях формируются особенно зрелищные и сложные миражи, которые носят название фата-моргана. В воздухе могут возникать движущиеся изображения кораблей, горных хребтов, городов.

Полное внутреннее отражение

В этом случае световой луч не переходит из одной среды в другую, а полностью отражается обратно.

Представьте, что луч идет из воды в воздух. На границе сред он преломляется. Но если угол падения становится слишком большим, происходит нечто удивительное: свет совсем не выходит из воды, а отражается от границы, как от зеркала.