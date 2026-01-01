МИФ 1

Реальность

Онлайн-обучение не равно затворничеству. Ученики взаимодействуют ежедневно в мини-классах (до 10 человек), на живых уроках, в чатах, групповых проектах и обсуждениях. Кроме того, дети на семейном/дистанционном обучении имеют больше свободного времени для реальных встреч: секции, кружки, спорт, экскурсии, оффлайн-мероприятия школы.

Исследования, в том числе, американские социологи и российские данные по хоумскулерам, показывают, что дети на онлайн-обучении часто лучше устанавливают контакт со взрослыми и имеют более разнообразный круг общения (не только ровесники одного возраста, как в обычном классе). Многие онлайн-школы организуют оффлайн-встречи, конкурсы, лагеря и клубы по интересам, что делает социализацию целенаправленной и качественной.