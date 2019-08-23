Проверяйте номер в реестре — это защитит от мошенников.

На сайтах школ часто указывают номер лицензии, но не её вид. А именно вид определяет, может ли школа законно обучать детей начальных, средних или старших классов. Проверить подлинность лицензии можно через Федеральный реестр.

1) Лицензию на начальное, общее, среднее и дополнительное образование (если есть курсы).

Для работы онлайн-школа обязана иметь:

Лицензия — это официальное разрешение государства на образовательную деятельность.

Наличие лицензии.Что это такое?

— Не сокращаем предметы и часы

В отличие от многих онлайн-школ, которые сокращают предметы или часы по своему усмотрению, «Дом Знаний» строго придерживается утвержденных программ. Мы гарантируем полноценное обучение без урезания учебного плана, обеспечивая качественное образование в рамках государственных стандартов.

Количество учебных часов и предметов в нашей школе соответствует требованиям ФГОС третьего поколения и ФООП — документам, определяющим обязательные нормы школьного образования.

Наличие аккредитации. Что это такое?

Аккредитация подтверждает, что программы школы соответствуют государственным требованиям к образованию (ФГОС). Её проводят Рособрнадзор или региональные власти на основе закона «Об образовании в РФ».

Если у онлайн-школы есть аккредитация, это значит:

1) Её программы одобрены государством 2) Обучение соответствует стандартам начального, основного и среднего образования. 3) Школе можно доверять — сокращений в качестве нет.