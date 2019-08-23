Как частная школа,
только онлайн
Общеобразовательная онлайн-школа с 1 по 11 класс с выдачей государственного аттестата
Наши преимущества – почему мы?Соотношение цены и качества
Наличие лицензии.Что это такое?
Лицензия — это официальное разрешение государства на образовательную деятельность.
Для работы онлайн-школа обязана иметь:
1) Лицензию на начальное, общее, среднее и дополнительное образование (если есть курсы).
2) Аккредитацию для основного образования, подтверждающую соответствие госстандартам (ФГОС).
На сайтах школ часто указывают номер лицензии, но не её вид. А именно вид определяет, может ли школа законно обучать детей начальных, средних или старших классов. Проверить подлинность лицензии можно через Федеральный реестр.
Лицензия — обязательное условие для обучения.
Вид лицензии = право учить конкретные классы.
Проверяйте номер в реестре — это защитит от мошенников.
Соблюдениеобразовательных стандартовв «Доме Знаний»
Количество учебных часов и предметов в нашей школе соответствует требованиям ФГОС третьего поколения и ФООП — документам, определяющим обязательные нормы школьного образования.
В отличие от многих онлайн-школ, которые сокращают предметы или часы по своему усмотрению, «Дом Знаний» строго придерживается утвержденных программ. Мы гарантируем полноценное обучение без урезания учебного плана, обеспечивая качественное образование в рамках государственных стандартов.
— Следуем ФГОС и ФООП
— Не сокращаем предметы и часы
— Полноценные программы вместо упрощенных
Наличие аккредитации. Что это такое?
Аккредитация подтверждает, что программы школы соответствуют государственным требованиям к образованию (ФГОС). Её проводят Рособрнадзор или региональные власти на основе закона «Об образовании в РФ».
Если у онлайн-школы есть аккредитация, это значит:
1) Её программы одобрены государством
2) Обучение соответствует стандартам начального, основного и среднего образования.
3) Школе можно доверять — сокращений в качестве нет.
Аккредитация = соответствие ФГОС.
Проверка государством.
Гарант полноценного обучения.
Прогноз оценки + профориентация(выступаем проводником на пути роста)
Предоставляем прогноз годовой оценки для каждого ученика, помогая ориентироваться в учебном процессе и своевременно скорректировать стратегию обучения.
Наша профориентационная поддержка выступает проводником для ваших детей на пути их профессионального роста.
📝 У нас есть тест по профориентации! Узнайте, какая профессия подойдет вашему ребенку.
Школа будущего у вас
дома
предметам и кружкам
как в обычной школе
Современная методика образования
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Максимум внимания вашему ребенку
Поддержка и забота
Программа Программа обучения составлена с учетом государственного стандарта.
по ФГОС
Удобная сменаУдобная сменаВыберите сами когда будете учиться - утром, днём или вечером
Программа по ФГОСПрограмма по ФГОСВсе школьные предметы. Вы проходите программу как в привычной общеобразовательной школе
Эффективное обучениеЭффективное обучениеЧередуйте точные науки с гуманитарными и кружками
Попробуйте неделю учёбы бесплатноДля начала занятий нужен только компьютер или планшет. Наставник поможет разобраться во всех деталях и начать заниматься в новом формате
90+ баллов ЕГЭ, ВУЗ, бизнес
Нацеливаем на достижение мечты
Проанализируем текущие навыки, таланты и западающие темы. Составим план для достижения необходимых результатов.
+1 баллУникальная интеллектуальная система анализирует более 286 параметров в процессе обучения — от успеваемости по каждому предмету до психофизического состояния и погоды за окном.Уникальная интеллектуальная система анализирует более 286 параметров в процессе обучения — от успеваемости по каждому предмету до психофизического состояния и погоды за окном.
к успеваемости
уже через год
Получите персональный
план обучения
Пройдите пробную неделю, а мы проанализируем ваши знания и дадим рекомендации.
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Учим навыкам и профессиям будущего
Каждый ученик может выбрать дополнительные дисциплины.
SMM
О базовых знаниях продвижения социальных сетей
Scratch
Курс программирования для детей от 8 лет, познакомит с азами визуального кодирования
Игры на Unity
Основы разработки игр на движке Unity. Научим вести проектную деятельность и разрабатывать собственные игры. Открываем дверь в очень актуальную профессию программиста и основам языка C#
Урбанистика
Знакомство с профессией градостроителя, теорией планировки и застройки городов. Курс включает в себя теоретические занятия, а также проектную деятельность, где ребята применяют полученные знания на практике
Не просто учителя,Открытые, добрые и эмпатичные. Многие из них удостоены награды конкурса «Учитель года России». Станут проводниками в успешное будущее для ваших детей.
а лидеры и наставники
Анастасия Ковеня
- Окончила Московский государственный педагогический университет
- Эксперт по ОГЭ и ЕГЭ
- Разработчик материалов по методике преподавания по математике
Тагирбек Асланов
- Кандидат технических наук
- Победитель конкурса молодых ученых на звание лучший молодой ученый РД 2021 года
- Свыше 100 научно-технических публикаций, 22 объекта интеллектуальной собственности, из которых 1 – патент на изобретение
Сергей Ивахненко
- Почетный работник Просвещения и образования РФ
- Высшая квалификационная категория
- Опыт работы 42 года
Елена Пайгусова
- Высшая квалификационная категория
- Автор учебного пособия для 10-11 классов «НТР и мировое хозяйство»
- Разработчик программ по ФГОС и олимпиадных заданий
- Более 20 лет готовит учеников к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и олимпиадам
Впечатления ребят
Каждый ученик может выбрать дополнительные дисциплины.
Амина 10 класс
Марьям 3 класс
Адина 10 класс
Алина 10 класс
Родители говорят “Спасибо!”
Сергей И.
«Реальная альтернатива классической школе. Очень интересный подход к процессу образования. Это не просто передача знаний. Это осмысление что, как и зачем мы делаем. ЗНАНИЯ привязываются к повседневной ЖИЗНИ».
Максим Л.
«Очень оригинально и актуально в современных условиях, а главное, реально качественное преподнесение учебного материала».
Сабина
«Подкупает индивидуальный подход к каждому ученику, за что спасибо большое коллективу школы».
Рамзия Х.
«Преподаватели – профессионалы своего дела, обучают качественно, если что-то непонятно, всегда помогут и подскажут. Хорошая и насыщенная подача материала, удобный личный кабинет».
Стоимость обучения
Предметный
Когда нужно подтянуть знания по отдельным предметам и восполнить пробел
От 5 449 ₽/мес
- >10 000 видеоуроков
- Интерактивные тестирования и игры
- Индивидуальные занятия
- Диагностика знаний
- Персональная траектория обучения
Заочный
Изучение школьной программы на нашей платформе с обратной связью от преподавателей и тьюторов
От 7 785 ₽/мес
Государственный аттестат
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Классы 2-10 человек
- Онлайн-уроки с преподавателями (до 15 уроков в неделю)
- Интерактивные тестирования и игры
- Сопровождение тьютора
- Возможность запроса консультации с учителем
- Доступ к электронным версиям учебников
Без зачисления
Когда нет нужды в сдаче промежуточных и итоговых аттестаций (например, если вы остаетесь закреплены за традиционной школой)
17 126 ₽От 13 701 ₽/мес
- >10 000 видеоуроков
- Классы 2-10 человек
- Онлайн-уроки с преподавателями (до 35 уроков в неделю)
- Поддержка тьютора и психолога
- Интерактивные тестирования и игры
- Помощь с домашними заданиями
- Развернутая обратная связь
- Доступ к дополнительным курсам
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
С зачислением
Полноценная замена обычной школе. Вы обучаетесь и получаете аттестат в нашей школе.
17 904 ₽От 14 323 ₽/мес
Государственный аттестат
- Аттестат по завершению 9 и 11 класса
- >10 000 видеоуроков
- Классы 2-10 человек
- Онлайн-уроки с преподавателями
- Поддержка тьютора и психолога
- Помощь с домашними заданиями
- Интерактивные тестирования и игры
- Развернутая обратная связь
- Доступ к дополнительным курсам
- Подготовка к ОГЭ И ЕГЭ
- Возможность запроса консультации с учителем
- Возможность отработки пропущенных уроков и плохих оценок
- Доступ к электронным версиям учебников
Калькулятор выгоды от «Дома Знаний»Заполните небольшой тест, чтобы оценить, как онлайн-обучение в «Доме Знаний» может сэкономить время, нервы и средства.
Наш калькулятор покажет, насколько выгодным может быть дистанционное образование для вашей семьи.
Качественное образование доступно каждому
Мат капитал
Вы можете оплатить занятия с помощью материнского капитала.
Налоговый вычет
Ежегодно вы сможете возвращать до 13% стоимости с помощью возмещения НДФЛ.
Много скидок
При зачислении двух и более детей, оплате за год или специальным социальным группам.
Пакет заботливого родителяВы получаете не просто набор материалов, а настоящую поддержку в процессе воспитания и обучения вашего ребенка.
Занимательные задания, которые помогут ребенку развивать критическое мышление и решать задачи с легкостью
Актуальные материалы о воспитании и обучении, которые вооружат вас необходимыми знаниями для поддержки ребенка
Быстро и удобно узнайте, какие темы требуют дополнительного внимания и поддержки
На тему: «Как поддержать мотивацию ученика на онлайн-обучении»
А также информационное видео
ДошкольнаяЕщё мы готовим детей к школе. Бережно и играючи учим считать, писать и читать. Прокачиваем усидчивость и влюбляем в знания. Занятия проводят опытные педагоги и детский психолог.Ещё мы готовим детей к школе. Бережно и играючи учим считать, писать и читать. Прокачиваем усидчивость и влюбляем в знания. Занятия проводят опытные педагоги и детский психолог.
подготовка
«Дом Знаний» - первая полностью лицензированная и аккредитованная онлайн-школа
Лицензия и аккредитация позволяют оказывать образовательные услуги, сдавать государственные экзамены и выдавать аттестат.
Начните уже сегодня!
- Пройдите полноценную пробную неделю
- Зачисление в школу происходит в любое время года за 1 день
- Вливайтесь в процесс и открывайте новые возможности для будущего
Новости
Вопросы и ответы
Как проходят занятия?
Мы придерживаемся методики “Перевернутого класса”, где дети самостоятельно знакомятся с обучающими материалами, а после на встречах в режиме видеоконференцсвязи на нашей платформе педагоги подробно разбирают с ними тему урока и прорабатывают оставшиеся вопросы. Продолжительность одного такого педагогического сопровождения - 20-25 минут, а частота зависит от скорости усвоения тем, так, в день может быть от 2 до 6 занятий.
Благодаря такому методу обучения дети лучше усваивают материал и запоминают информацию. Это воспитывает ответственность, пунктуальность и организованность, что является необходимыми навыками для будущей жизни.
Основной образовательный элемент – вебинары с динамичной анимацией, которые сопровождаются презентацией и проверочными тестами.
Оценки выставляются в журнал, доступ к которому открыт для родителей в личном кабинете. Кроме того, большой акцент делается на индивидуальную работу с ребенком.
Кто выполняет роль классного руководителя?
В нашей школе за каждым сотрудником закреплены свои задачи. Так мы обеспечиваем наибольшую погруженность в работу, а это, соответственно, сказывается на качестве нашего продукта. Именно поэтому обязанности классного руководителя и составителя расписания мы не закрепляем за педагогами, как это происходит в обычных школах. С этими задачами справляются наставники. Расскажем о них подробнее.
Наставник - это первый помощник школьника. Основная задача тьютора - содействие созданию благоприятных условий для индивидуального развития, духовно-нравственного формирования и развития личности. Так же он занимается проверкой и контролем психологического состояния школьника.
Основные направления работы тьютора:
- мониторинг учебной деятельности;
- проведение классных часов;
- адаптация школьника;
- работа с родителями -дает рекомендации для эффективного обучения;
- изучение интересов, симпатий и запросов учащихся для помощи в их реализации;
- ведение личного дела;
- формирование и развитие различных интересов;
- формирование портфолио.
Если есть тьютор, для чего нужен куратор?
Куратор взаимодействует с вами в самом начале, при вашем поступлении - на пробной неделе. Куратор вас консультирует, рассказывает про процесс обучения, помогает составить расписание, знакомит с этапами работы и отвечает на возникающие вопросы. В общем, ведет вас в начале вашего пути в нашей школе. После того как обучающийся попадает в класс с ним продолжает работу тьютор.
Как родитель принимает участие в школьной жизни ребенка?
Во время обучения мы работаем и с родителями, они также принимают активное участие в школьной жизни своего ребенка - посещают родительские собрания, имеют возможность контролировать успеваемость ребенка в своём личном кабинете, по всем вопросам, касающихся изменений в расписании, смены преподавателя или уклона обучения, могут обращаться напрямую к тьюторам с помощью мессенджеров или по мобильному телефону.
Можно ли учиться один-на-один с учителем?
Да, при этом можно учиться один на один с учителем по двум форматам:
1. Индивидуальное обучение - расписание видеовстреч с педагогом формируется по степени просмотра видеоуроков. На видеовстречах ученик может задать вопрос по теме видеоурока, в среднем продолжительность такой встречи - 15 минут.
2. Постоянное расписание - данное обучение предусматривает занятия с педагогом, без просмотра видеоуроков, то есть все темы учитель объясняет лично ученику на видео-встрече, продолжительность которой 25 минут.
Эти тарифы можно найти на нашем сайте и выбрать при регистрации на платформе или запросить их у менеджера.
Как формируется расписание?
Для этого у нас работают нашими замечательные кураторы. Расписание школьника постоянное, и его формируют кураторы с учетом всех пожеланий ученика и его родителей. Постоянное расписание введено для того, чтобы воспитывать в учениках ответственность, пунктуальность и обязательность, без дисциплины ребята, к сожалению, склонны забывать решать вовремя домашние задания, просматривать видеоуроки и выполнять задания по проектам. Но при форс-мажорных обстоятельствах вы всегда можете сообщить наставнику о необходимости внести изменения в расписание.
Вдруг ребенку не понравится?
Именно для таких случаев в “Доме знаний” предусмотрена БЕСПЛАТНАЯ ПРОБНАЯ НЕДЕЛЯ. Сначала вы ознакамливаетесь со школой, её правилами и форматом работы, в сопровождении наших кураторов, и если всё в порядке, всё устраивает вас и в первую очередь вашего ребенка, то только тогда, вы оплачиваете обучение по тому или иному тарифу, переходите в заботливые руки тьютора и начинаете полноценную учебу!
Мой сын любит учиться, но нагрузка в школе лишила его возможности посещать дополнительные занятия. Смог бы он посещать их, обучаясь у вас?
Разумеется. Мы организуем онлайн-занятия для вашего ребенка, которые полностью соответствуют требованиям российской образовательной системы. При этом он сможет посещать секции. Наши профессиональные преподаватели предоставляют онлайн-уроки в гибком формате, что бы ваш сын мог заниматься в любое удобное время. Мы делаем уроки интересными и развивающими, что бы учеба не вызывала скуку, а приносила удовольствие. Ваш сын может познакомиться с основами предмета, задать вопросы преподавателю и получить полный ответ на любой вопрос. Мы проводим промежуточные контрольные работы, что бы отслеживать успехи и корректировать план занятий. А итоговая работа покажет, насколько хорошо он усвоил материал