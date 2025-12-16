Как отдыхаем на Новый год и Рождество 2026: производственный календарь, сколько дней каникул и лучшие идеи поездок по России

Новый год и Рождество — самое волшебное время для отдыха с семьёй! В 2026 году россиян ждут длинные новогодние каникулы, которые идеально подойдут для путешествий, домашних праздников или просто расслабленного времени вместе. В этой статье мы подробно разберём официальный производственный календарь на январь 2026, расскажем, сколько дней отдыхаем, и предложим свежие идеи зимних поездок по России — от классики до новых, необычных маршрутов.

Производственный календарь на январь 2026: официальные выходные и переносы

Производственный календарь на 2026 год утверждён Министерством труда РФ. Новогодние каникулы в этом году особенно щедрые благодаря удачному расположению дней недели и переносам.

Новогодние каникулы: С 1 по 8 января 2026 года — официальные нерабочие праздничные дни (статья 112 ТК РФ). Это включает Новый год и Рождество Христово 7 января.

Переносы: Выходной с субботы 3 января переносится на пятницу 9 января. Благодаря этому каникулы становятся сплошными!

Общая продолжительность: Россияне отдыхают 12 дней подряд — с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января 2026 года (воскресенье) включительно.

Первый рабочий день: 12 января 2026 года (понедельник).

Всего в январе: 31 календарный день, из них 15 рабочих и 16 выходных/праздничных.

30 декабря 2025 года — рабочий день (вторник), но многие компании делают его сокращённым или корпоративным.

Сколько дней отдыхаем на Новый год 2026: сравнение с предыдущими годами

В 2026 году новогодние каникулы — одни из самых длинных за последние годы (12 дней). Для сравнения:

2025 год: 10–11 дней

2024 год: 8–9 дней

Такой длинный перерыв — идеальное время для восстановления сил, семейных традиций и путешествий.

Топ-10 идей зимних поездок по России на новогодние каникулы 2026

Россия в январе — настоящая зимняя сказка! Мы собрали как классические маршруты, так и новые, необычные идеи 2026 года: от экотуризма до гастрономических туров. Все варианты подходят для семей с детьми и учитывают длинные каникулы.

1. Великий Устюг: резиденция Деда Мороза (новинка — интерактивный квест)

Классика для семей с детьми. В 2026 году добавили новый сценарий: "Квест по вотчине Деда Мороза" с поиском волшебных артефактов и мастер-классами по новогодним поделкам.

2. Санкт-Петербург: зимняя культурная столица

Ёлки на Дворцовой, катки, Эрмитаж в праздничном убранстве. Новинка: ночные экскурсии по Неве с иллюминацией и рождественскими ярмарками.

3. Сочи и Красная Поляна: горы + море

Катание на лыжах днём, прогулки по набережной вечером. В 2026 — новый семейный тур "Зимний Олимп" с олимпийскими объектами и спа.

4. Озеро Байкал: ледяная магия

Прозрачный лёд, собачьи упряжки, нерпы. Новинка: фототур "Синий лёд Байкала" с профессиональным гидом для Instagram-фото.

5. Карелия: северное сияние и хаски

Поездки на снегоходах, баня под звёздами. Новый сценарий: "Карельская сказка" с посещением этно-деревни и дегустацией местных блюд.

6. Москва: столичный Новый год

ГУМ-каток, ВДНХ, парк "Зарядье". Новинка 2026: VR-тур по кремлёвским ёлкам и световые шоу в парках.

7. Казань: восточный колорит зимой

Кул-Шариф в снегу, татарская кухня. Новый тур: "Зимний Татарстан" с мастер-классом по чак-чаку и катанием на коньках по Казанке.

8. Алтай: экотуризм и шаманские традиции

Горный воздух, телецкое озеро. Новинка: "Алтайский ретрит" для семей — йога на снегу и наблюдение за звёздами.

9. Калининград: европейская зима в России

Рождественские ярмарки, Куршская коса. Новый сценарий: "Янтарный путь" с поиском янтаря на пляже.

10. Ямал или Чукотка: экстрим для смелых

Олени, чумы, северные народы. Новинка: "Полярный экспресс" — тур на оленях с ночёвкой в чуме.