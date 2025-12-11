Готовые зимние сценарии утренника для 10 класса школы 2025-2026: 8 абсолютно новых идей

Десятый класс — это уже почти взрослые люди: ЕГЭ на горизонте, первые серьёзные отношения, свои плейлисты и чувство юмора уровня «чёрный пояс по сарказму». Зимний утренник для них должен быть максимально стильным, ироничным и технологичным — без плюшевых зайчиков и «В лесу родилась ёлочка» в чистом виде. Мы собрали 7 совершенно новых авторских сценариев сезона 2025-2026.

1. Сценарий «New Year Afterparty 2026»

Формат закрытой вечеринки в лофте. Ведущие — диджеи, залетают на сцену под дым и стробоскопы.

Живое выступление школьной группы (или кавер под минус)

Баттл «Кто лучше замиксует новогодний трек»

Световое шоу + проекция зимнего города

Финал — общий дроп под ремикс «Last Christmas × phonk 2025»

2. Сценарий «Зимний Vogue Ball: мода и стиль 10 класса»

Настоящий бал по мотивам Vogue-балов: категории «Winter Couture», «Russian Winter Realness», «New Year Performance».

Десятки костюмов, сделанных своими руками за неделю

Профессиональный комментарий ведущих в стиле Billy Porter

Гран-при — сертификат в барбершоп / салон

3. Сценарий «Новогодний подкаст live: 10-Б в прямом эфире»

Весь утренник — запись живого подкаста с микрофонами, на сцене.

Рубрики: «Главный фейл 2025 года», «Кто кого лайкнул в инсте», «Прогноз ЕГЭ от нейросети»

Звонки учителям в прямом эфире

Запись выкладывается в школьный TikTok и набирает 200к+ просмотров за сутки

4. Сценарий «Зимний кинопремьерный показ: трейлер нашей жизни»

Класс заранее снимает короткометражку или трейлер про себя (3–5 минут), остальное время — живые номера и обсуждение.

Жанры на выбор: хоррор про ЕГЭ, ромком, фантастика, мокьюментари

Красная дорожка, попкорн, интервью с «актёрами»

5. Сценарий «Новогодний баттл 10 vs 11: кто круче встречает 2026»

Соревнование двух параллелей в танцах, викторинах, стендапе и креативе.

Судьи — учителя и родители

Голосование в реальном времени через Telegram-бот

Приз — пицца-пати для победившего класса

6. Сценарий «Рождественская акустика: живой звук и тёплые пледы»

Самый душевный вариант. Сцена в полумраке, гирлянды, пледы на стульях.

Каверы на популярные песни в акустике

Чтение писем «себе в 11 классе»

Общий флешмоб со свечами (LED)

7. Сценарий «Cyber Winter 2026: вечеринка в метавселенной»

Самый технологичный сценарий сезона.

QR-коды по залу с дополненной реальностью (фильтры в Instagram)

Танец роботов под phonk и hyperpop

Генерация новогоднего гимна класса нейросетью в прямом эфире

Финал — массовая съёмка 360° видео