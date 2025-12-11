Дом Знаний
Дом ЗнанийОнлайн-школа
Общие темы

Зимние сценарии утренника 11 класс 2025-2026: 8 новых идей для выпускников

3 мин. чтения
eye111
preview_image
author_avatar
Автор
Екатерина Магомедова

Копирайтер с многолетним опытом, специализируется на создании информативных и увлекательных текстов. Пишет статьи на образовательные и научно-популярные темы, адаптируя сложные понятия для широкой аудитории. Екатерина владеет искусством сторителлинга, создавая контент, который легко читается и запоминается

Готовые зимние сценарии утренника для 11 класса школы 2025-2026: 8 абсолютно новых идей, которые станут последним легендарным воспоминанием о школе

Одиннадцатый класс — это последний Новый год в стенах школы. ЕГЭ уже маячит за углом, нервы на пределе, но именно поэтому зимний утренник должен быть особенным: одновременно дерзким, стильным, смешным и немного грустным. Мы собрали 8 совершенно новых авторских сценариев сезона 2025-2026, которые уже отыграны в выпускных классах по всей стране и получили от один и тот же отзыв: «Лучшее, что было в школе».

1. Сценарий «Last Winter: финальный сезон нашей школы»

Формат сериала Netflix. Каждый номер — «серия» из жизни класса с 1 по 11 класс. Финал сезона — прощание.

  • Трейлер снят заранее
  • Титры с реальными фото и видео за 11 лет
  • Песня-саундтрек — кавер на «See You Again» или «Ветер перемен»

    • 2. Сценарий «ЕГЭ Afterparty 2026»

    Вечеринка «после последнего экзамена», только на полгода раньше. Все в футболках «Я сдал(а) ЕГЭ и не сошёл(ла) с ума».

    • Танец под ремикс «Математика — мой вайб 2026»
    • Скетч «Если бы учителя сдавали ЕГЭ вместо нас»
    • Финальный дроп под трек, который класс выберет сам

      • 3. Сценарий «Выпускной вайб в декабре»

      Делаем мини-выпускной прямо на Новый год: вальс, лента, речь директора, но всё с иронией и мемами.

      • Ведущие в костюмах «взрослых себя через 10 лет»
      • Флешмоб «100 баллов по жизни»
      • Видео-поздравление от первоклассников 2015 года (то есть от самих себя)

        • 4. Сценарий «Рождественский суд над 11-м классом»

        Судебное заседание: обвинение — учителя, защита — ученики, присяжные — родители.

        • Обвинения: 11 лет опозданий, 483 пропущенных звонка маме, 127 разбитых сердец
        • Приговор: «Виновны в том, что были лучшим выпуском 2026»

          • 5. Сценарий «Письмо себе в 2035 год»

          Самый трогательный вариант. Каждый заранее пишет письмо «будущему себе». Ведущие читают анонимно, между письмами — музыкальные номера.

          • Письма собираются в капсулу времени и закапываются/запечатаются в школьном музее
          • Финал — общий танец под «Graduation» или «Время не вернуть»

            • 6. Сценарий «Зимний Vogue Ball выпускников»

            Настоящий бал в стиле Париж/Нью-Йорк: категории «Best Dressed», «Russian Exam Realness», «Future CEO».

            • 10 из 10 — гран-при от родителей и спонсоров
            • Профессиональный фотограф и видеооператор

              • 7. Сценарий «Новогодний подкаст 11-го: прощаемся по-взрослому»

              Запись живого подкаста с микрофонами и наушниками.

              • Рубрики: «Самый страшный предмет», «Кто в кого влюблён был 11 лет», «Спасибо, школа»
              • Звонок любимому учителю в прямом эфире
              • Выпуск выкладывается в Apple/Spotify и слушают даже через 10 лет

                • 8. Сценарий «Зимняя акустика & стендап: прощаемся красиво»

                Полумрак, гирлянды, живой звук и стендап + акустика.

                • Стендап про ЕГЭ, любовь и планы на жизнь
                • Каверы на популярные песни
                • Финал — песня всего класса «Мы уходим красиво»

                  ← Все новости