Готовые зимние сценарии утренника для 11 класса школы 2025-2026: 8 абсолютно новых идей, которые станут последним легендарным воспоминанием о школе
Одиннадцатый класс — это последний Новый год в стенах школы. ЕГЭ уже маячит за углом, нервы на пределе, но именно поэтому зимний утренник должен быть особенным: одновременно дерзким, стильным, смешным и немного грустным. Мы собрали 8 совершенно новых авторских сценариев сезона 2025-2026, которые уже отыграны в выпускных классах по всей стране и получили от один и тот же отзыв: «Лучшее, что было в школе».
1. Сценарий «Last Winter: финальный сезон нашей школы»
Формат сериала Netflix. Каждый номер — «серия» из жизни класса с 1 по 11 класс. Финал сезона — прощание.
2. Сценарий «ЕГЭ Afterparty 2026»
Вечеринка «после последнего экзамена», только на полгода раньше. Все в футболках «Я сдал(а) ЕГЭ и не сошёл(ла) с ума».
3. Сценарий «Выпускной вайб в декабре»
Делаем мини-выпускной прямо на Новый год: вальс, лента, речь директора, но всё с иронией и мемами.
4. Сценарий «Рождественский суд над 11-м классом»
Судебное заседание: обвинение — учителя, защита — ученики, присяжные — родители.
5. Сценарий «Письмо себе в 2035 год»
Самый трогательный вариант. Каждый заранее пишет письмо «будущему себе». Ведущие читают анонимно, между письмами — музыкальные номера.
6. Сценарий «Зимний Vogue Ball выпускников»
Настоящий бал в стиле Париж/Нью-Йорк: категории «Best Dressed», «Russian Exam Realness», «Future CEO».
7. Сценарий «Новогодний подкаст 11-го: прощаемся по-взрослому»
Запись живого подкаста с микрофонами и наушниками.
8. Сценарий «Зимняя акустика & стендап: прощаемся красиво»
Полумрак, гирлянды, живой звук и стендап + акустика.
Кстати, многие одиннадцатиклассники 2025-2026 уже точно знают: после школы они уйдут на дистанционное обучение или в колледж, но хотят сохранить возможность сдать ЕГЭ и получить государственный аттестат. Если ваш ребёнок тоже рассматривает онлайн-школу после 11 класса или перевод прямо сейчас — обязательно прочитайте, как правильно выбрать онлайн-школу с аккредитацией и не потерять год.