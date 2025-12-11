Готовые зимние сценарии утренника для 11 класса школы 2025-2026: 8 абсолютно новых идей, которые станут последним легендарным воспоминанием о школе

Одиннадцатый класс — это последний Новый год в стенах школы. ЕГЭ уже маячит за углом, нервы на пределе, но именно поэтому зимний утренник должен быть особенным: одновременно дерзким, стильным, смешным и немного грустным. Мы собрали 8 совершенно новых авторских сценариев сезона 2025-2026, которые уже отыграны в выпускных классах по всей стране и получили от один и тот же отзыв: «Лучшее, что было в школе».

1. Сценарий «Last Winter: финальный сезон нашей школы»

Формат сериала Netflix. Каждый номер — «серия» из жизни класса с 1 по 11 класс. Финал сезона — прощание.

Трейлер снят заранее

Титры с реальными фото и видео за 11 лет

Песня-саундтрек — кавер на «See You Again» или «Ветер перемен»

2. Сценарий «ЕГЭ Afterparty 2026»

Вечеринка «после последнего экзамена», только на полгода раньше. Все в футболках «Я сдал(а) ЕГЭ и не сошёл(ла) с ума».

Танец под ремикс «Математика — мой вайб 2026»

Скетч «Если бы учителя сдавали ЕГЭ вместо нас»

Финальный дроп под трек, который класс выберет сам

3. Сценарий «Выпускной вайб в декабре»

Делаем мини-выпускной прямо на Новый год: вальс, лента, речь директора, но всё с иронией и мемами.

Ведущие в костюмах «взрослых себя через 10 лет»

Флешмоб «100 баллов по жизни»

Видео-поздравление от первоклассников 2015 года (то есть от самих себя)

4. Сценарий «Рождественский суд над 11-м классом»

Судебное заседание: обвинение — учителя, защита — ученики, присяжные — родители.

Обвинения: 11 лет опозданий, 483 пропущенных звонка маме, 127 разбитых сердец

Приговор: «Виновны в том, что были лучшим выпуском 2026»

5. Сценарий «Письмо себе в 2035 год»

Самый трогательный вариант. Каждый заранее пишет письмо «будущему себе». Ведущие читают анонимно, между письмами — музыкальные номера.

Письма собираются в капсулу времени и закапываются/запечатаются в школьном музее

Финал — общий танец под «Graduation» или «Время не вернуть»

6. Сценарий «Зимний Vogue Ball выпускников»

Настоящий бал в стиле Париж/Нью-Йорк: категории «Best Dressed», «Russian Exam Realness», «Future CEO».

10 из 10 — гран-при от родителей и спонсоров

Профессиональный фотограф и видеооператор

7. Сценарий «Новогодний подкаст 11-го: прощаемся по-взрослому»

Запись живого подкаста с микрофонами и наушниками.

Рубрики: «Самый страшный предмет», «Кто в кого влюблён был 11 лет», «Спасибо, школа»

Звонок любимому учителю в прямом эфире

Выпуск выкладывается в Apple/Spotify и слушают даже через 10 лет

8. Сценарий «Зимняя акустика & стендап: прощаемся красиво»

Полумрак, гирлянды, живой звук и стендап + акустика.

Стендап про ЕГЭ, любовь и планы на жизнь

Каверы на популярные песни

Финал — песня всего класса «Мы уходим красиво»